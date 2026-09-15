Ainhoa Paredes 15 SEP 2026 - 15:56h.

333 mujeres han publicado una carta para asegurar que no se sentirán seguras si acogen a 1.200 migrantes en la zona

De las concertinas a los centros de retorno: así ha endurecido Europa su política migratoria en la última década

Compartir







Los vecinos de Piddington (Reino Unido) han celebrado un referéndum de independencia para mostrar su desacuerdo a la política migratoria del país. Solo tiene un valor simbólico pero han conseguido estar en el punto de mira mediático después de que el Gobierno eligiese esta localidad de 350 habitantes para alojar a 1.200 migrantes.

De esos 350 habitantes, 333 mujeres han publicado una carta para asegurar que no se sentirán seguras si acogen a 1.200 migrantes en la zona. El Gobierno de Reino Unido les ha contestado que la instalación militar donde piensan alojar a los solicitantes es más segura y más barata que los hoteles que estaban usando hasta ahora.

PUEDE INTERESARTE Alerta por el aumento de mano de obra ilegal en Ceuta: reformas por 50 euros al día o incluso por un plato de comida y techo

Los vecinos, incómodos con el centro de inmigrantes

Los problemas de inmigración llegan a Reino Unido, donde su elección de colocar a 1.200 migrantes en una localidad de 350 habitantes ha provocado diferentes protestas. Los vecinos han destacado que no se sientes cómodos con el centro de inmigrantes y han resaltado que se trata de una cuestión numérica.

Las mujeres temen por su seguridad y algunos políticos locales están apoyando su causa. La campaña se ha hecho viral en redes sociales y hasta Elon Musk ha dado su apoyo a la causa. El primer ministro británico ha destacado que está dispuesto a escucharlos pero no ha cancelado el plan de realojo.

Ante la inacción del Gobierno, el ayuntamiento se reunió para celebrar un referéndum de independencia simbólico con el objetivo de que el resto del mundo escuche sus voces.