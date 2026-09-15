La operación puesta en marcha busca controlar el incumplimiento de los derechos de los trabajadores mediante distintas inspecciones

Heridos tres migrantes en una reyerta en la playa del Trampolín de Ceuta: los agresores iban armados con palos

Compartir







CeutaAgentes de la Guardia Civil, la Policía Nacional y la Inspección de Trabajo en Ceuta han puesto en marcha un operativo para detectar la mano de obra ilegal que se está produciendo en la ciudad autónoma tras la entrada masiva de migrantes de los días 30 y 31 de julio.

El dispositivo se ha activado después de que las autoridades hayan tenido constancia, sobre todo a través de la denuncia pública efectuada por la Confederación de Empresarios, de que muchos de los migrantes que entraron están ahora trabajando de forma irregular, por lo que se va a intensificar la vigilancia. Entre estas personas, hay muchos antiguos transfronterizos, –término que se utilizaba para los marroquíes que entraban diariamente a trabajar en la ciudad–, que han aprovechado la entrada para volver a acceder y poder recuperar sus antiguos empleos, según fuentes policiales citadas por EFE.

Los agentes realizarán inspecciones para controlar el incumplimiento de los derechos de los trabajadores tras la entrada masiva en Ceuta

De este modo, este martes 15 de septiembre se ha puesto en marcha una operación sobre el incumplimiento de los derechos de los trabajadores que cuenta con participación de agentes de Guardia Civil, Policía Nacional y Local, además de la Inspección de Trabajo.

Con ese propósito, se llevarán a cabo diferentes inspecciones en lugares donde se tiene constancia de que pueden estar empleando ilegalmente a estos migrantes que carecen de cualquier tipo de documentación para trabajar legalmente en España.

PUEDE INTERESARTE Tres migrantes detenidos en Ceuta por ocupar ilegalmente tres viviendas: los vecinos alertaron sobre las intrusiones en distintas casas

En ese sentido, la policía ha constatado que muchos de estos migrantes se ocultan en viviendas a cambio del pago de un alquiler, siempre de forma fraudulenta.

Síguenos en nuestro canal de WhatsApp de Informativos Telecinco

Preocupación en el sector de la construcción por la mano de obra no regularizada

La puesta en marcha del operativo llega después de que el sector de la construcción en Ceuta trasladaba este domingo en un comunicado su "preocupación" ante una serie de circunstancias que les hacen sospechar de que se están haciendo obras con mano de obra no regularizada, acciones que, de prolongarse en el tiempo, podrían afectar de manera significativa a la actividad de empresas y autónomos y al empleo.

En esa línea, la Asociación de Empresarios de la Construcción de Ceuta ha advertido de que ha detectado un "incremento considerable de pequeñas obras y reformas de viviendas particulares.

No te pierdas toda la actualidad en nuestro perfil de Discover

Concretamente, la realización de trabajos durante horarios nocturnos, la aparición y acumulación de escombros en lugares donde anteriormente no se producían, así como determinadas dificultades o cambios en la demanda habitual de suministro de materiales básicos son algunos de los indicios que han generado esta preocupación.