Los pilotos se encontraban en la Base Mihail Kogalniceanu, en la misión de la OTAN

Dos cazas españoles de la misión de la OTAN abaten un dron ruso en Rumanía

Compartir







Dos cazas F18 españoles desplegados en la Base Mihail Kogalniceanu, en la misión de la OTAN, han sido activados esta madrugada para monitorizar a un grupo de "objetivos aéreos" que operaba al norte de la localidad de Chilia Veche, en Ucrania, próxima a la frontera con Rumanía. Uno de los pilotos españoles derribó el dron ruso que entró en territorio de la OTAN.

El sonido de las alarmas ponía en alerta en plena madrugada a los pilotos españoles del Ala 12 del Ejército del Aire. "Yo estaba durmiendo tranquilamente y de repente oigo la alarma", cuenta uno de los militares.

Desde esta base de la OTAN en Rumanía vigilan la frontera con Ucrania. El radar ha detectado un dron ruso en el espacio aéreo de la alianza. Es un Alfa Scramble, un despegue de emergencia en modo de combate. Tienen 15 minutos para estar en el aire y neutralizar al intruso. Pero al subirse al F18 surge un imprevisto.

"Estaba el APU arrancándose y de un momento a otro se apagó", recuerda otro de los pilotos. Por fallo de motor tienen que cambiar el avión. "Otra vez corriendo hacia el avión de reserva", añade... Y cuando logran despegar no lo localizan. Lo detectan, reciben permiso para abrir fuego y derriban el dron. Misión cumplida. Un orgullo haber participado" o "da satisfacción" son algunos de las sensaciones que han tenido los pilotos.

Esta incursión de dron ocurrió el pasado 16 de agosto. La tensión con Rusia no deja de aumentar. Solo en esa base militar en los últimos dos meses se han registrado hasta 19 alertas similares.