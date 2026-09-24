La mujer y la hija convivieron con el cadáver en una habitación de la casa en Cabrera d'Anoia durante dos años

Hallan parte del cadáver de un hombre que llevaba al menos dos años muerto en su casa de Barcelona: su mujer y su hija convivían con los restos y no salían desde la pandemia

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El cuerpo del hombre hallado muerto desde hacía dos años en el interior de una casa de Cabrera d'Anoia sería el de un conocido médico homeópata en Cataluña. El profesional identificado como Albert S. tenía una consulta en Barcelona, pero vivía en la casa junto a su mujer, de 56 años y su hija de 22, donde fue hallado su cadáver. Ambas mujeres mantenían el cuerpo sin vida de su familiar cubierto con una manta desde su fallecimiento. Los Mossos d´Esquadra no han apreciado indicios de criminalidad, aunque siguen pendiente de los resultados de la autopsia para esclarecer las causas de la muerte.

El cadáver, en avanzado estado de putrefacción, fue encontrado este miércoles por la tarde por los Mossos después del aviso de varios vecinos y del Ayuntamiento que no veían señales del médico y su familia en la casa, además de un consumo muy bajo de agua y un coche el exterior de la casa que permanecía abierto desde hacía tiempo.

La Policía al entrar en la vivienda encontraron a la mujer y la hija del médico, que recibieron atención médica y de los servicios sociales ante la sospecha de posibles trastornos mentales. Ambas mujeres no salían de la casa desde la pandemia de covid.

Los Mossos han informado que no se han practicado detenciones porque no hay indicios de criminalidad en los restos del hombre, después de una primera inspección ocular de la investigación.

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Pendiente de los resultados de la autopsia para aclarar las circunstancias de la muerte

La muerte de este médico, según relató la mujer a los agentes, ocurrió hace un par de años, pero los investigadores están pendientes de la autopsia que ayudará a determinar la causa de la muerte y las circunstancias.

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El médico fallecido, de 76 años, habría sido un impulsor de la homeopatía en Cataluña, donde era muy reconocido en estos círculos. Albert S. se graduó de licenciado en Medicina y Cirugía por la Universitat de Barcelona en 1979, aunque siempre se oriento hacia la homeopatía, según ha informado El Periódico.

Posteriormente habría realizado diferentes estudios de esta disciplina en la Unitat d’Homeopatia de l’Hospital del Nen Déu de Barcelona, y un curso internacional en la asociación Homeopatia de México AC.