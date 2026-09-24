Gonzalo Barquilla 24 SEP 2026 - 18:45h.

Álex, el testigo que encontró a Josep Juanpere fallecido junto a su pareja en Baqueira, se encuentra hospitalizado en Barcelona

La muerte del arquitecto Juanpere, íntimo amigo de Isak Andic: su última cena con un empresario y el hallazgo de su cadáver

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El sobrino de Josep Juanpere, la persona que encontró al arquitecto sin vida en su casa de Baqueira el pasado 26 de diciembre de 2025, permanece en coma inducido en una clínica privada de Barcelona.

El joven estaría ingresado por una dolencia respiratoria, según explican fuentes como 'El Confidencial' y 'El Español'. A pesar de haber despertado recientemente durante su hospitalización, los médicos decidieron inducirle de nuevo al coma debido a su evolución.

El sobrino del arquitecto fue quien estuvo cenando la Nochebuena de 2025 junto a su tío y la que era su pareja, quien ha sido detenida este miércoles en Madrid en el marco de una investigación en la que, según las fuentes citadas, se baraja un posible delito de homicidio. Las actuaciones continúan bajo secreto, pero han trascendido diversos detalles.

El sobrino de Josep Juanpere escuchó a la pareja del arquitecto decir que había "tomado veneno"

El joven que permanece hospitalizado ha tenido que declarar en numerosas ocasiones. Su versión es una de las dos que manejan los investigadores para reconstruir lo sucedido. La otra es la de la pareja de Juanpere.

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Álex sostiene que los tres estuvieron cenando la noche del 24 de diciembre hasta que Josep comenzó a encontrarse mal y tuvieron que acudir de urgencia al Hospital de Vielha. Tras pasar la noche en observación, el arquitecto recibió el alta al no apreciarse en ese momento una patología grave. Después, su sobrino llevó a Juanpere y a su pareja de nuevo a la zona de Baqueira y, posteriormente, regresó con ellos al apartamento del arquitecto en la mañana del 26 de diciembre.

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A lo largo de ese día, el sobrino llamó varias veces tanto a su tío como a la pareja de este, pero ninguno respondió. Preocupado por lo ocurrido en el hospital, se desplazó hasta la vivienda y, después de llamar insistentemente a la puerta, decidió abrir con sus propias llaves.

En el interior de la vivienda, que prácticamente estaba a oscuras, encontró el cuerpo sin vida de su tío, aunque inicialmente pensó que estaba dormido. La pareja del arquitecto también estaba en la casa y, según las informaciones difundidas, se encontraba alterada y pronunciaba palabras que el sobrino no lograba entender. Después dijo que Juanpere había "tomado veneno". Por ahora, no ha trascendido si los investigadores han hallado algún indicio relacionado con esa afirmación en los informes toxicológicos.

El fallecimiento de Juanpere, amigo de grandes empresarios como Isak Andic, se trató en un principio como una muerte natural, pero la investigación continuó abierta y las circunstancias del deceso llevaron a los investigadores a reconstruir lo ocurrido durante sus últimas horas. Nueve meses después, los Mossos d'Esquadra han detenido a su pareja por su presunta relación con la muerte del arquitecto.

Josep Juanpere mantenía una relación estrecha con su sobrino Álex, hijo de su hermana, fallecida años atrás. Tío y sobrino estaban muy unidos y habían previsto pasar juntos la Nochebuena en Baqueira a solas antes de que la pareja del arquitecto se incorporara a la cena. Para el joven, Juanpere era su principal vínculo con la familia. Ahora, mientras avanza la investigación por la muerte del arquitecto, permanece hospitalizado en Barcelona.

La muerte de Juanpere también ha causado sorpresa en el entorno de Baqueira y entre quienes trabajan en la urbanización Val de Ruda, donde se encuentra la vivienda. Se trata de una zona en la que buena parte de los propietarios utiliza los inmuebles como segunda residencia y cuyo movimiento cambia notablemente según la temporada. Algunos trabajadores consultados aseguran que no conocían que el arquitecto había muerto allí, mientras que otros sí recuerdan lo ocurrido.

"Recuerdo que vino una ambulancia", explicó a la web de 'Informativos Telecinco' un vecino. Mientras tanto, el estudio que Juanpere fundó junto a Antonio Puig, GCA Architects, continúa con su actividad habitual y mantiene una posición de prudencia ante una investigación que sigue bajo secreto.