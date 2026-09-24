La CIA y la inteligencia danesa alertan de que Rusia podría atacar a España, Francia o Italia en meses

El ataque se haría con drones mediante barcos de la flota fantasma que navegarían por el Mediterráneo a 200 kilómetros de nuestras costas

Dos cazas españoles de la misión de la OTAN abaten un dron ruso en Rumanía

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¿Estamos en el punto de mira de drones rusos? La CIA dice que no solo nosotros, también Francia e Italia. ¿Cómo se efectuaría el ataque? Mediante barcos de la flota fantasma que navegarían por el Mediterráneo a 200 kilómetros de nuestras costas y desde donde dispararían los drones hacia el territorio. No son drones cualquiera. Son los Gerbera, con 600 kilómetros de autonomía. Una información que han recabado los servicios de Inteligencia de Estados Unidos y que afecta directamente a España.

La alerta llega después de que un dron ruso activara en Rumanía a dos cazas españoles. Porque desde agosto, los F-18 españoles, integrados en la misión de la OTAN, han tenido que hacer frente a 15 amenazas lanzadas desde Rusia. La última, esta misma madrugada, en la frontera de Rumanía con Ucrania. Veremos el alcalce de esa amenaza de la que habla la CIA con drones de muy bajo coste pero con autonomía suficiente para alcanzar países del Mediterráneo, incluida España.

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A esta alerta se ha sumado la inteligencia danesa que ha señalado que Rusia podría lanzar un ataque militar limitado contra un país de la OTAN en los próximos meses, en una de las advertencias más contundentes emitidas hasta la fecha por los servicios de seguridad occidentales.

Según advirtieron los daneses, se espera que Rusia intensifique sus ataques híbridos contra países europeos con "mayores consecuencias" para los afectados en los próximos meses, incluyendo "ciberataques destructivos que paralizan las funciones sociales, así como ataques de sabotaje que conllevan un alto riesgo de víctimas".

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El objetivo de las acciones de Rusia sería desviar los recursos europeos que deberían destinarse al apoyo a Ucrania y profundizar las divisiones dentro de la OTAN si la alianza no lograra ponerse de acuerdo sobre una respuesta colectiva, añade el informe.

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El servicio considera que sigue siendo "altamente improbable" que Rusia lance una invasión directa de un país de la OTAN, pero destaca que "no se puede descartar". Thomas Ahrenkiel, jefe del servicio de inteligencia de la Defensa danés considera "que Rusia intensificará aún más su guerra híbrida contra nosotros en los próximos meses. También consideramos que existe riesgo de que Rusia dé el paso de llevar a cabo ataques militares limitados contra uno o más países de la OTAN fronterizos con Rusia".

Rusia lleva meses con provocaciones en territorio OTAN. La última esta mañana cuando cuatro drones rusos entraron en el espacio aéreo moldavo durante su última oleada de ataques contra Ucrania.

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Hace dos semanas, a tan solo dos kilómetros de la frontera polaca, impactó un dron contra un tren ucraniano por el que poco antes había pasado Boris Johnson y otros líderes.

En agosto, un intento de ataque con dron en el aeropuerto alemán de Leipzig, obligó a cerrar el aeropuerto.

La nave del mayor proveedor polaco de armas a Ucrania se incendió de forma sospechosa.

En julio, cazas F-16 rumanos derribaron drones por primera vez sobre su espacio aéreo, y en agosto un F-18 español derribó otro cerca de la frontera moldava.

Europa va a crear contra los ataques híbridos, un comité de sabios con exlíderes políticos y militares. No es la primera vez que aumenta la alarma. El jefe del ejército francés ya lo advirtió: "Si Europa no está dispuesta a sacrificar a sus hijos mandándolos a la guerra, Moscú atacará".

¿Y qué dice de todo esto Putin? Pues que es puro alarmismo, ruido de los políticos occidentales para ocultar sus errores.