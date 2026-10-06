Las protestas, iniciadas a mediados de septiembre, han movilizado a decenas de miles de estudiantes

Compartir







El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, a atribuido de manera directa la causa de las protestas estudiantiles en Francia al islam y a las políticas migratorias. A través de sus redes sociales, el presidente norteamericano se ha mostrado tajante al declarar que, las protestas que llevan varios días sacudiendo al país galo son consecuencia de lo que ha descrito como una invasión islámica y de la relajación de las políticas migratorias.

En un mensaje en redes sociales, el presidente de Estados Unidos ha señalado que "esto no va de escuelas" al criticar las protestas estudiantiles. Donald Trump ha asegurado que "lo que está ocurriendo en Francia no es nada más que migración en masa descontrolada" y ha añadido que "el islam está intentando apoderarse de un país que, en su día, fue grande". Con este mensaje, el presidente ha manifestado de manera clara que las reivindicaciones de los estudiantes en Francia no tienen nada que ver en lo que está ocurriendo.

Decenas de miles de manifestantes han salido a las calles de Francia

Las manifestaciones a las que ha hecho referencia Donald Trump en su mensaje de redes sociales se iniciaron a mediados de septiembre y han movilizado a decenas de miles de estudiantes que reclaman mejoras en el sistema educativo francés. Las protestas, que han provocado el cierre de escuelas, también han dejado al menos a 215 estudiantes y unos 85 profesores heridos, así como unos 715 policías. Además, unos 6.059 participantes han sido arrestados y más de 5.000 personas, de las cuales la mayoría son menores de edad, han sido detenidas, según el balance provisional del Ministerio del Interior de Francia.

En estas protestas los estudiantes de educación secundaria denuncian el pésimo estado de la estructura educativa de Francia que tiene una gran ausencia de profesores, clases sobrepobladas, largos horarios y una infraestructura deteriorada.