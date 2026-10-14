La operación para extirpar el cáncer al papa León XIV, una técnica 'made in Spain'

En la operación se habría usado una cirugía video asistida llamada Uniportal VATS que presume haber desarrollado el medico gallego, Diego Gónzalez.

El papa León XIV tiene cáncer de pulmón: le han podido extraer todo el tumor, no necesita quimioterapia por ahora y ha pasado "una noche tranquila"

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Desde Juan Pablo II no escuchábamos a un papa revelar su estado de salud de una manera tan natural y sin preocuparse por generar alarma. Porque, finalmente, se confirma que León XIV tiene cáncer de pulmón. Le han quitado el nódulo de la parte inferior del derecho con una técnica muy poco invasiva. Ahora tienen que analizar bien la naturaleza del tumor y será entonces cuando confirmen a qué tratamientos tendrá que someterse, aunque en inicio no se prevé que tenga que someterse a quimioterapia.

El Vaticano habla sin eufemismos del cáncer del papa y así lo recoge hoy toda la prensa italiana que abre con el del tumor maligno que le han extirpado. El diagnóstico oficial de los médicos del hospital Gemelli es una adenocarcinoma pulmonar. Un tipo de cáncer muy habitual en pacientes fumadores, aunque el papa no fuma y su pronóstico es bueno.

"Si los ganglios no están afectados y el tumor mide menos de 3 centímetros con la cirugía sería suficiente. No sería necesario ningún tratamiento complementario posterior", señala José María Izquierdo, jefe de cirugía torácica de la Policlínica Gipuzcoa.

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Además los doctores italianos han utilizado una técnica mínimamente invasiva. "Una técnica que desarrollamos en La Coruña en el años 2010". Una cirugía video asistida llamada Uniportal VATS que presume haber desarrollado el medico gallego Diego Gónzalez.

Se trata de un método que permite realizar intervenciones quirúrgicas complejas a partir de una única incisión de tres o cuatro centímetros de longitud y sin necesidad de separar las costillas, que es la principal fuente de dolor postoperatorio en los pacientes. A través de dicha incisión se introduce una cámara especial de alta definición y los instrumentos necesarios para separar las estructuras, retirar tumores y efectuar las suturas.

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Otro factor positivo en el uso de esta técnica es que reduce notablemente los plazos postoperatorios. De media, los pacientes que se someten a esta técnica pasan 2,5 días en el hospital antes de regresar a sus casas. "La recuperación de los pacientes no tiene nada que ver con la cirugía abierta que empleábamos hace años", confirma Rosario García Campelo, jefa del Servicio de Oncología del Hospital Universitario de La Coruña.

La gran ventaja para el paciente es su rápida mejora. "La recuperación de los pacientes no tiene que ver con la cirugía que se realizaba antes. Los expertos creen el Papa podrá llevar una vida totalmente normal, algo que alegra a los ferigreses, que tienen una relación especial con el papa y más tras su visita a España.

Por ahora, Leon XIV se mantiene acompañado en el hospital por su familia vaticana entre las que se encuentran 4 monjas peruanas.

La agenda del pontífice tras diagnosticarle cáncer de pulmón

Ahora, pendientes de su evolución durante estos días, el foco está puesto en el tratamiento que el pontífice debe seguir y si su agenda se verá afectada.

La decisión, a ese respecto, afecta especialmente a la gira por Sudamérica, con los fieles latinoamericanos expectantes y deseosos de que se recupere para poder verle.

“Cuando el anunció que venía a Perú es como cuando viene un familiar de vuelta a casa y te emocionas”, decía un ciudadano peruano ante nuestras cámaras.

León XIV, además, irá también a Uruguay y Argentina, donde igualmente le esperan con entusiasmo: “Ojalá que esto no se suspenda”, reiteran los fieles.

Serán en total 10 ciudades en 12 días en un viaje que podría posponerse o modificarse porque, ahora mismo, lo importante, concuerdan todos, es el estado de salud del pontífice.