El pontífice ha reanudado la alimentación normal tomando el desayuno y el almuerzo

Louis Prevost, hermano mayor del papa León XIV, también tiene cáncer: “Seguimos rezando y mantenemos el ánimo por los dos”

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El papa León XIV evoluciona "según lo esperado" y ya camina por la habitación, tras la operación a la que se sometió este martes en el Hospital Gemelli de Roma para extirparle un tumor maligno del pulmón.

"Esta mañana, el Santo Padre se sometió a los análisis de sangre y la radiografía de tórax programados después de la cirugía. Los resultados confirman que su recuperación postoperatoria está progresando normalmente: los valores están dentro del rango esperado para el tipo de operación realizada", reza el parte médico, publicado por la Santa Sede.

Además, indica que el Pontífice ha recibido fisioterapia respiratoria, ha comenzado a caminar por su habitación y ha reanudado la alimentación normal tomando el desayuno y el almuerzo. "Su recuperación está procediendo según lo esperado", concluye el comunicado.