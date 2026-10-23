Detienen a una adolescente de 17 años acusada de matar a dos militares con metadona en Ucrania

Hacía pasar las sustancias tóxicas por medicamentos que enviaba de manera gratuita a los militares

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Las fuerzas de seguridad de Ucrania han detenido este viernes a una adolescente de 17 años acusada de matar a dos militares ucranianos con sustancias tóxicas como metadona. La joven enviaba las sustancias por correo postal haciéndolas pasar por medicamentos gratuitos para los combatientes.

Durante las investigaciones por la muerte de estos soldados, los agentes identificaron a otros destinatarios de paquetes similares. Además de los dos militares fallecidos, la Policía Nacional de Ucrania ha informado en un comunicado que más soldados también recibieron estos envíos aunque gracias a la investigación no sufrieron daños.

Seguía las órdenes de un agente de inteligencia rusa

La joven ha sido detenida en la provincia de Yitomir a unos 100 kilómetros de la capital ucraniana y habría estado recibiendo órdenes de un agente de inteligencia de Rusia. Los responsables contactaban con los soldados a través de Telegram, a los que ofrecían estos medicamentos. Después, se preparaban los paquetes y se enviaban proporcionando datos falsos sobre el remitente. Tras recibir el paquete, se les indicaba a los militares que consumieran el contenido ante una cámara, si bien desconocían que presentaban una dosis letal de metadona.

La joven ha sido imputada por el asesinato premeditado de dos personas y transferencia ilegal de sustancias estupefacientes y psicotrópicas con fines de venta. En caso de ser hallada culpable podría enfrentarse a una pena de hasta 15 años de prisión.

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Por otra parte, la Policía ha instado al personal militar a extremar la precaución ante este tipo de ofertas y no aceptar medicamentos, alimentos o bebidas de origen desconocido. "Si está siendo presionado o amenazado, guarde la correspondencia y denúncielo ante la Policía", ha indicado.