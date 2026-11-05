El 57% de los franceses apoya el pulso en las calles contra el Gobierno

Francia sale a la calle por la crisis del poder adquisitivo.

¿Qué ocurre con las protestas en Francia? Los motivos que explican la ola de violencia "nunca antes vista" en el país

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Francia sale a la calle por la crisis del poder adquisitivo. Hoy, además de la huelga de los estudiantes, hay huelga general en todo el país, considerada para las autoridades de alto riesgo. De hecho, está habiendo cargas policiales y episodios violentos en algunas ciudades. No en vano, se han registrado incendios en dos liceos franceses esta mañana.

Hay 250 puntos para manifestarse en todo el país. 70.000 gendarmes están movilizados en una jornada de alto riesgo tras los disturbios de las semanas pasadas. Pero un dato refleja el hartazgo de la población. Según un sondeo, el 57% de los franceses está a favor de mantener el pulso contra el Gobierno en las calles.

Hablamos de una movilización masiva, convocada por casi la totalidad de los sindicatos y respaldada por organizaciones juveniles, después de las importantes protestas de los días 17, 24 y 31 de octubre. Ahora las manifestaciones se hacen por los salarios y contra la carestía en Francia.

La crisis de poder adquisitivo moviliza hoy a Francia. La demanda del sindicato con mayor número de afiliados es "poder vivir dignamente del trabajo" frente a una inflación que impide llegar a fin de mes, piden que suban los salarios, el mínimo, 100 euros. Trabajadores de todos los sectores se han unido en defensa de servicios públicos se unen a los estudiantes franceses que siguen movilizados porque las promesas no valen. Se movilizan también sus padres para frenar los excesos policiales.

En Lyon se ven escenas con gases lacrimógenos en respuesta harina lanzada contra antidisturbios forzados. Esta mañana en París, la policía cortaba el paso a un grupo pacífico de estudiantes con un trato cuestionable. Se ve tensión en las identificaciones, en los cacheos, se palpa en el ambiente. Francia no se puede permitir de nuevo escenas de vandalismo que la dejen en evidencia en todo el mundo.