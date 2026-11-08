Jakub y Artur, los policías convertidos en héroes de Cracovia en el tiroteo mortal

Jakub Kulik y Artur Morański se enfrentaron cara a cara al agresor para reducirle

Los cuerpos hallados en casa del autor del tiroteo de Cracovia eran de sus padres y su hermana: él sigue en estado crítico

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Seis personas han muerto y más de una docena han resultado heridas por los disparos efectuados por un individuo que ha abierto fuego indiscriminadamente desde un coche en el centro de la ciudad polaca de Cracovia. Otros tres cadáveres, correspondientes a los padres y a la hermana del agresor, han sido hallados en la casa del atacante.

Todo comenzó sobre las 15.00 horas cuando un hombre llegó en un coche a la plaza del mercado y abrió fuego indiscriminadamente. "El responsable ha sido detenido. Hay heridos, incluidos agentes de la Policía", apuntaba la Policía en un primer momento.

La actuación policial

El atacante devolvió el fuego a los policías, aunque finalmente fue detenido gracias a la heroica actuación policial. "El responsable del incidente de la plaza del Mercado Principal de Cracovia es un ciudadano de la República de Polonia", ha explicado la Policía, que ha apuntado que llevaba ropas militares de camuflaje y un fusil militar que ha sido ya incautado en el coche junto con una gran cantidad de munición y otras armas.

Dos agentes del cuerpo de policía polaco se han convertido en auténticos héroes para la población: Jakub Kulik y Artur Morański se enfrentaron cara a cara al agresor, arriesgando su vida para tratar de parar la tragedia. Según recogen medios locales, la portavoz de la policía de Małopolska ha confirmado que los dos agentes tienen alrededor de 30 años y llevan años dentro del cuerpo de policía.

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Uno de los agentes se encuentra herido de gravedad.

Seis fallecidos y 16 heridos

El balance oficial del ataque asciende a seis fallecidos y 16 heridos, entre los que se encuentran dos agentes de Policía y el propio sospechoso, que se encuentra en "estado crítico" y está siendo intervenido quirúrgicamente. Además, varias de las personas heridas permanecen en estado grave o crítico, de acuerdo con la agencia estatal de noticias (PAP).

Entre las víctimas mortales figuran un ciudadano británico, de acuerdo con los datos difundidos por el mimo medio. Asimismo, entre los heridos hay cinco ciudadanos procedentes de Alemania, Reino Unido, Portugal, Rusia y Austria. Dos de los heridos que han sido enviados a hospitales ya han recibido el alta.