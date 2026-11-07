Sara Lago Vigo, 07 NOV 2026 - 19:00h.

Los seleccionados recorrerán las tres ciudades del 14 al 18 de diciembre, con los gastos de viaje, alojamiento y dietas cubiertos

Los candidatos deberán enviar un vídeo de presentación a través de NortEmpleo antes del próximo 26 de noviembre

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La Navidad puede convertirse este año en una oportunidad laboral poco habitual. La empresa gallega Nortempo busca a dos personas para recorrer Vigo, Oporto y Madrid y decidir cuál de las tres ciudades ofrece la mejor experiencia navideña. La iniciativa, bautizada como «Misión Navidad», propone un contrato de cinco días, del 14 al 18 de diciembre, por el que cada uno de los seleccionados recibirá 1.000 euros brutos.

La oferta incluye, además del salario, los gastos de desplazamiento, alojamiento y dietas durante todo el recorrido. Los dos elegidos viajarán juntos por las tres localidades y tendrán que analizar distintos aspectos de su ambiente navideño: desde los mercadillos y la decoración hasta la iluminación y la atmósfera que se respira en sus calles. Al terminar la experiencia, deberán valorar las tres propuestas para determinar dónde se vive la mejor Navidad de la península ibérica.

La compañía ha abierto ya el proceso de selección y mantendrá el plazo de inscripción hasta el 26 de noviembre. Para participar, los interesados tendrán que enviar un breve vídeo de presentación a través de la plataforma NortEmpleo. En él deberán explicar por qué consideran que son las personas adecuadas para asumir esta particular misión.

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Qué busca Nortempo en los candidatos

La empresa no exige que los aspirantes tengan experiencia como creadores de contenido ni que sean influencers. De hecho, uno de los mensajes con los que presenta la convocatoria es que no hace falta tener seguidores en redes sociales para optar al puesto. La propuesta está dirigida a personas curiosas, comunicativas, con sentido del humor y dispuestas a vivir una experiencia diferente.

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El vídeo de candidatura será la forma de presentarse ante la compañía y mostrar esas cualidades. Nortempo busca perfiles capaces de observar, disfrutar y comunicar lo que encuentren durante el viaje, más allá de los requisitos habituales que suelen aparecer en una oferta de empleo. La originalidad de la iniciativa reside precisamente en convertir una experiencia navideña en un proceso de selección en el que también cuentan las habilidades personales.

Una iniciativa para encontrar talento más allá del currículum

Desde Nortempo explican que «Misión Navidad» pretende ser algo más que una oferta de trabajo llamativa. La empresa quiere poner el foco en capacidades que no siempre quedan reflejadas en un currículum, pero que pueden resultar importantes en el entorno laboral.

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«Queremos ir más allá de una oferta de empleo original. Buscamos poner en valor competencias que no siempre se ven en un currículum, pero que son cada vez más relevantes para las empresas», explica Elena Murillo, directora de marketing y comunicación de Nortempo. La responsable añade que la labor de la compañía consiste en identificar ese talento y conectarlo con las necesidades actuales de las organizaciones.

La propuesta sigue la línea de otras iniciativas singulares impulsadas por la firma gallega, que ya había planteado anteriormente un proceso de selección para encontrar a un probador de festivales durante el verano. En esta ocasión, el escenario cambia la música por las luces, los mercadillos y las actividades propias de diciembre.