Puri Ruiz 08 NOV 2026 - 08:01h.

El hermano pequeño de Elena Furiase, hijo de Lolita y nieto de Lola Flores, busca un hueco en el cine mientras se abre camino también dentro de la música

El primer cumpleaños de Rosario Flores siendo abuela: la foto de felicitación con su nieta y el mensaje de Lolita

Compartir







Es el menor de los hijos de Lolita, cuando lleva el pelo largo es casi un clon de su tío, el desaparecido Antonio Flores y, además, es el menos mediático de su icónica familia. Al menos, hasta ahora. Porque, si bien es verdad que la trayectoria musical de Guillermo Furiase González era menos visible para el gran público que la de su hermana Elena, puede que esto cambie gracias a ‘Fiesta Pagäna’, la película en la que encarna a Carlos Prieto, alias ‘Mohamed’, el violinista del grupo Mago de Öz. Es su segunda incursión en el cine y su primer protagonista, a lo que sin duda habrá contribuido su notable formación musical. Pero además del cine y de la música, te contamos las otras facetas destacables del más desconocido del clan Flores.

Se cuida mucho, pero arrastra una dolorosa lesión

Sobre esa etiqueta de ser el menos 'conocido' de los Flores, aseguraba recientemente: “Me gusta serlo, porque soy muy íntimo con mi vida”. También ha explicado cómo, tanto en ‘Que baje dios y lo vea’, su debut como actor, como en ‘Fiesta Pagäna’, ha tenido que hacer un casting y trabajar duro para conseguir el papel, alejando así la idea de que lo tenía todo hecho por ser hijo y nieto de quien es.

Fuera de su faceta profesional, Guillermo está muy en forma. En una entrevista concedida a ‘Men’s Health’, explicaba: “Soy el único de los Flores que hace deporte”. Aunque no va al gimnasio, porque asegura que le parece “menos entretenido”, corre con frecuencia, hace ejercicios en el suelo sobre una esterilla y practica calistenia, un sistema de entrenamiento que consiste en utilizar el peso del propio cuerpo como resistencia, en lugar de pesas o las típicas máquinas de fitness. Gracias a eso, Furiase logra mantenerse muy activo… siempre que no se lo impida una hernia que tiene desde 2018 y que, tal como cuenta, le impide moverse cuando se manifiesta.

Al deporte lo acompaña con una nutrición saludable en la que, explica, apenas entran los azúcares (“no tomo azúcar refinado desde hace diez años”, decía en la mencionada revista), intenta prescindir al máximo de ultraprocesados y cena ligero para poder descansar correctamente, aunque reconoce que, si está nervioso, le cuesta mucho conciliar el sueño.

Síguenos en nuestro canal de WhatsApp de Informativos Telecinco

Un montón de sueños por cumplir

Por supuesto, como buen Flores, es una piña con el resto de su familia. Adora a su hermana, a su tía, a su madre y a sus primos, y esa unión es visible en cada evento al que acuden. Pudimos verlo en ‘Flores para Antonio’, la película con la que su prima Alba reivindicaba la memoria de su padre, y reconoce que vive dentro de un matriarcado, tal como le dijo su padre tiempo atrás. Con Elena comparte una profunda preocupación por la salud mental, algo que ambos comentaron en el pódcast ‘Tras el telón’. Es en ella en quien se apoya cuando tiene pensamientos intrusivos. “Nos miramos y nos entendemos mucho”, confesaba.

No te pierdas toda la actualidad en nuestro perfil de Discover

Tanto Elena como Lolita son su principal refugio, y recurre a ambas siempre que necesita ayuda. Seguramente ha compartido con ellas sus inquietudes con respecto a su futuro, repartido en estos momentos entre la música y la interpretación. Como actor, sueña con un papel difícil, que constituya un reto; como músico, desea sacar su primer disco, en el que lleva años trabajando. Y, fuera de lo profesional, está deseando viajar a Japón y conocer su cultura.