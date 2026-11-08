Iván Sevilla 08 NOV 2026 - 10:09h.

El militar se encontraba en el Centro Nacional de Adiestramiento San Gregorio, a las afueras de Zaragoza capital

"Lamentamos profundamente el fallecimiento del soldado F.J.GJ. destinado en el Grupo de Artillería", ha expresado el Ejército de Tierra

Compartir







CórdobaUn soldado perteneciente a la Brigada Guzmán el Bueno X con base en Cerro Muriano (Córdoba) ha muerto en un accidente sufrido durante su instrucción en Zaragoza, según ha comunicado el Ejército de Tierra.

Este suceso recuerda a otros que han afectado también a la misma unidad militar estos últimos tiempos. Como el atropello mortal de un camión a un joven hace unas semanas o las muertes de dos soldados en 2023.

Acerca del más reciente, la víctima con iniciales F.J.G.J. estaba "destinada en el Grupo de Artillería de Campaña X", tal y como ha especificado este 8 de noviembre el Ejército de Tierra, "lamentando profundamente el fallecimiento".

El militar se encontraba realizando unas maniobras durante una actividad exactamente en el "Centro Nacional de Adiestramientos San Gregorio", ubicado en el valle del Ebro, a las afueras de Zaragoza capital.

Síguenos en nuestro canal de WhatsApp de Informativos Telecinco

Pésame y apoyo a sus seres queridos

"Trasladamos nuestro más sentido pésame y todo nuestro apoyo a su familia, seres queridos y compañeros de unidad. Descanse en paz", ha expresado para concluir el comunicado emitido en redes sociales.

También la Asociación de Tropa y Marinería Española (ATME) ha mandado un mensaje de "apoyo y cariño" al círculo cercano del soldado fallecido y a quienes le conocían en su brigada.

No te pierdas toda la actualidad en nuestro perfil de Discover

Por su parte, la Asociación Unificada de Militares Españoles, la mayoritaria y más representativa, ha lamentado el fallecimiento, uniéndose "al dolor" de estos momentos tan difíciles por la pérdida del militar.