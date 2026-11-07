El Cabildo de Gran Canaria ha ordenado suspender a partir de las 12.00 horas del domingo en la isla toda actividad pública

La Aemet ha emitido un aviso especial para los próximos días por un episodio de lluvias intensas, viento fuerte y temporal

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La Agencia Estatal de Meteorología (Aemet) ha emitido este sábado un aviso especial para los próximos días por un episodio de lluvias intensas, viento fuerte y temporal marítimo que afectarán a la Península y Canarias y que podría prolongarse hasta el próximo miércoles e incluso el jueves.

Según la Aemet, la situación se generará por un amplio sistema de bajas presiones al oeste de la Península, con la profunda borrasca Bruna en su seno, que dejarán chubascos fuertes o muy fuertes, persistentes y acompañados de tormenta, con riesgo de inundaciones locales y crecidas de ríos.

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Las precipitaciones podrían ser especialmente persistentes en zonas afectadas por los incendios de este pasado verano.

El Cabildo de Gran Canaria ordena suspender toda actividad este domingo por la borrasca

El Cabildo de Gran Canaria ha ordenado suspender a partir de las 12.00 horas del domingo en la isla toda actividad pública o privada que reúna a personas, "sea cual sea su aforo" y tanto al aire libre como en espacios cerrados, ante el riesgo que comporta la borrasca Bruna.

El Cabildo ha tomado esta decisión después de que la Dirección General de Emergencias del Gobierno de Canarias haya puesto en alerta por fuertes lluvias y vientos a las islas de La Palma, El Hierro, La Gomera, Tenerife y Gran Canaria por las fuertes lluvias y rachas de viento que se esperan en ellas con la llegada de esta borrasca de alto impacto.

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La Agencia Estatal de Meteorología ha activado avisos de nivel naranja (riesgo importante) en las mismas islas, ya que pronostica que las lluvias pueden descargar más de 100 litros por metro cuadrado en doce horas en la provincia de Santa Cruz de Tenerife y más de 80 litros/m2 en doce horas en Gran Canaria.

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En un comunicado de urgencia difundido esta noche, el Cabildo de Gran Canaria alerta de que se esperan en la isla "lluvias intensas, fuertes rachas de viento, tormentas y fenómenos costeros adversos que pueden generar situaciones muy adversas para la seguridad de la población si no se toman las medidas oportunas".