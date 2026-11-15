En el siniestro se han visto implicados un vehículo en el que viajaban cuatro miembros de una misma familia residentes en la localidad de Rende

Entre las víctimas del primer automóvil figuran el conductor, un empresario local de 50 años vinculado a los sectores de la construcción y la hostelería

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Al menos cinco personas han fallecido este sábado tras registrarse una colisión frontal entre dos turismos en el interior de un túnel en la provincia meridional italiana de Cosenza, según ha informado la agencia italiana AGI.

En el siniestro se han visto implicados un vehículo en el que viajaban cuatro miembros de una misma familia residentes en la localidad de Rende, y otro ocupado únicamente por su conductora, una mujer de 82 años que ha fallecido en el acto.

Uno de los fallecidos, un empresario local de 50 años

Entre las víctimas del primer automóvil figuran el conductor, un empresario local de 50 años vinculado a los sectores de la construcción y la hostelería, así como su madre, de 84 años, y su tía de 86.

La cuarta ocupante, de 44 años y pareja del conductor, fue rescatada en estado crítico y trasladada en helicóptero hasta la unidad de cuidados intensivos del Hospital Annunziata de Cosenza, donde ha fallecido horas después debido a la gravedad de las heridas sufridas.

Hasta el lugar del accidente se han desplazado efectivos de los bomberos, fuerzas de seguridad, servicios médicos de emergencia y personal de la empresa pública gestora de carreteras (ANAS), que han procedido al desvío del tráfico hacia vías secundarias mientras avanzan las investigaciones para esclarecer las causas del choque.