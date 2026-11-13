Programas electorales del 29N: las propuestas de PP, PSOE, Vox, Sumar/Frente Amplio y Podemos

telecinco.es 13 NOV 2026 - 08:30h.

Esto es lo que ha avanzado cada uno sobre vivienda, impuestos, empleo, energía y pensiones.

Cuánto dinero recibirán los partidos por cada voto y escaño conseguido el 29N

Compartir







La campaña oficial no empezará hasta el 13 de noviembre, pero los cinco grandes partidos llevan semanas probando sus mensajes en actos, entrevistas y redes. Aunque en el momento de redactar este contenido ninguno ha publicado su programa electoral, el retrato que sigue se construye con lo que cada formación ha ido anunciando. La vivienda aparece en todos los discursos. En casi todo lo demás, las diferencias son de fondo.

PP: un “contrato” de doce puntos

Alberto Núñez Feijóo ha resumido su oferta en un “contrato” de doce compromisos. Incluyen defender la soberanía nacional, recuperar la separación de poderes, un Estado “más limpio y más ligero”, ordenar la inmigración, fortalecer la sanidad pública, más seguridad en las calles y subir el salario medio. En vivienda, que el PP define como “el primer problema de los españoles”, promete construir un millón de viviendas en cuatro años. También propone avales públicos que cubran hasta el 95 o el 100 % de la financiación y suprimir las zonas de mercado tensionado.

PUEDE INTERESARTE Qué sucede con los diputados y senadores que no consiguen renovar su escaño

En impuestos, el PP propone duplicar el mínimo por el primer hijo, de 2.400 a 4.800 euros, y bajar el IVA de la energía del 21 % al 10 %. También plantea un IVA del 0 % para los alimentos básicos. En energía defiende alargar la vida de las centrales nucleares y eliminar el impuesto a la generación eléctrica. Sobre las pensiones, Feijóo se ha comprometido a revalorizarlas con el IPC y ha asegurado que “en ningún caso” cuestionará el sistema público, aunque ha vinculado esa subida a una “economía adecuada”.

PSOE: continuidad y vivienda pública

El PSOE plantea una campaña de continuidad de su política económica: la reforma laboral, la subida del salario mínimo, el ingreso mínimo vital y la llamada excepción ibérica. Quiere fijar el salario mínimo en el 60 % del salario medio y reducir la jornada a 36 horas semanales antes de 2030. Propone, además, un Estatuto del Becario.

PUEDE INTERESARTE Cómo se financian las campañas electorales y qué límites de gasto tienen los partidos

Su apuesta en vivienda pasa por ampliar el parque público de alquiler, con una empresa estatal de vivienda y el objetivo de que la vivienda pública supere el 6 % del total. Para ello cuenta con el Plan Estatal de Vivienda 2026-2030, dotado con 7.000 millones de euros.

Síguenos en nuestro canal de WhatsApp de Informativos Telecinco

En fiscalidad defiende un sistema progresivo, en el que contribuyan más quienes más ganan, y la lucha contra el fraude. Sobre las pensiones, el Gobierno ha anunciado que la revalorización con el IPC llegará en diciembre, ya después de las elecciones, porque el dato de inflación se publica el 27 de noviembre. En el partido lo presentan como “un derecho, no una concesión”.

No te pierdas toda la actualidad en nuestro perfil de Discover

Vox: desregulación y “prioridad nacional”

Santiago Abascal ha esbozado unas líneas generales que pasan por la desregulación de la economía, la “libertad de quienes emprenden”, la “remigración” y la “prioridad nacional”. En vivienda, Vox quiere vincular el acceso a las ayudas a “un período mínimo de arraigo, empadronamiento y vinculación con el territorio”. Propone también liberalizar suelo, rebajar los impuestos y los costes de compra y recuperar la deducción fiscal por vivienda habitual.

En materia fiscal plantea bajar el IRPF y el IVA y dejar el impuesto de sociedades en el 15 %. Se opone a una reducción general de la jornada por ley y propone abaratar los costes laborales y las cotizaciones. En energía, quiere dar un papel central a la nuclear y alargar las centrales existentes, construir otras nuevas y bajar los impuestos energéticos.

Frente Amplio: intervenir el mercado

La coalición que sucede a Sumar ha concretado aún poco su programa para el 29N. Sus mensajes apuntan a intervenir el mercado de la vivienda y anteponer la “soberanía popular” a los fondos de inversión. También ha respaldado reforzar la protección de los inquilinos, alargar las prórrogas de los contratos y limitar los usos especulativos. Defiende una fiscalidad más progresiva, con más aportación de las grandes herencias y fortunas, y apoya subir el salario mínimo y reducir la jornada, sin cifras ni calendario por ahora. En energía apuesta por las renovables y se opone a prolongar algunas nucleares. Emilio Delgado, su candidato por Madrid, ha centrado parte de la precampaña en rechazar cualquier retroceso en las leyes del aborto y la eutanasia.

Podemos: cinco ejes

Irene Montero, que anunció en septiembre su candidatura, ha resumido la oferta de Podemos en cinco ejes: “Las casas son para vivir”, “Bajar el coste de la vida”, “Ni un euro para guerras”, un salario mínimo de 1.800 euros con una jornada de 30 horas y la protección de lo público junto a políticas contra el cambio climático. “Hay que limitar los precios de todo lo que necesitamos para vivir”, defendió en su presentación. Entre sus prioridades para el primer año figura regular el precio de la vivienda, sobre todo de los alquileres. Propone también una empresa pública de energía y que las grandes empresas y fortunas aporten más.