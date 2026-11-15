El maquinista sufre dolores en la espalda y ha sido trasladado al hospital Puerta del Hierro

El tren que ha sufrido esta incidencia pertenece a la compañía Captrain

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MadridUn tren de mercancías ha descarrillado en la madrugada de este domingo en la vía que une Madrid y Ávila a la altura de la localidad madrileña de Zarzalejo y el maquinista que lo conducía ha resultado herido leve, según han informado a EFE fuentes del servicio de Emergencias de la Comunidad de Madrid.

El maquinista sufre dolores en la espalda y ha sido trasladado al hospital Puerta del Hierro, sin que su estado revista gravedad.

Se ha salido de la vía

Según han indicado a EFE fuentes del servicio de emergencias de la Comunidad de Madrid, el SUMMA 112, el maquinista ha sido atendido por los servicios médicos en torno a las 3.48 horas de este domingo, tras salirse de la vía el tren que conducía.

El tren que ha sufrido esta incidencia pertenece a la compañía Captrain, según han indicado a EFE fuentes ferroviarias.

Retrasos en la línea Madrid con Ávila

La línea de tren de media distancia que conecta Madrid con Ávila se está viendo afectada y registra retrasos tras el descarrilamiento de un tren de mercancías a la altura de la localidad madrileña de Zarzalejo.

Según ha informado Renfe en la red social X, la circulación de trenes está suspendida entre las localidades madrileñas de Zarzalejo y Robledo de Chavela.

Renfe ha explicado también que ha habilitado un servicio alternativo de autobús entre El Escorial y Robledo de Chavela.