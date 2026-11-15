Sara Andrade 15 NOV 2026 - 09:00h.

¿Se puede sacar una oposición a la primera? La especialista en oposiciones Úrsula Campos nos da algunas recomendaciones para conseguirlo

Paula González, formadora y experta en oposiciones: "Estudiar como siempre se ha estudiado es un error enorme"

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Se calcula que en España hay alrededor de tres millones de empleados públicos, de los cuales hay más mujeres que hombres. Tener un trabajo fijo es una opción muy llamativa para muchas personas, sobre todo en momentos de crisis e incertidumbre, pero es cierto que opositar es más complicado de lo que parece y requiere de una fortaleza y constancia que no todo el mundo posee. Sin embargo, hay personas que no contentos con una oposición aprobada vuelven a presentarse a otra y también la consiguen.

Hablamos, por ejemplo, de Úrsula Campos, diplomada en Enfermería y funcionaria de carrera desde 2011. Tal y como explica en 'Hay una plaza para ti' (Rocaeditorial, 2026) a lo largo de su trayectoria ha aprobado dos oposiciones, la primera con 25 años y la segunda cuatro años después. A raíz de su experiencia se ha convertido en mentora de aquellas personas que quieren presentarse a una oposición, y a creado la escuela online 'Yo Opositora', con la que ha ayudado a más de treinta mil alumnos. "Yo estudié Enfermería y, desde que terminé la carrera con 21 años, sabía que si quería trabajar en el Sistema Público de Salud, tendría que opositar. Pero siendo realista, se me hacía un mundo y me daba muchísima pereza ponerme. Además, al principio ni siquiera sabía que había distintos tipos de oposiciones. Pensaba que todas eran concurso-oposición y que además de aprobar los exámenes necesitabas acumular méritos", explica en una entrevista para la web de 'Informativos Telecinco'.

Como acababa de terminar la carrera y tenía muy poca experiencia trabajando en hospitales, creía que conseguir una plaza era prácticamente imposible. Hasta que descubrió algo que lo cambió todo para ella: había oposiciones en las que no existía fase de concurso y su resultado dependía únicamente de los exámenes. "Ahí empecé a pensar que quizás sí podía conseguirlo. Busqué ayuda, trabajé muchísimo, la suerte también estuvo de mi lado y con 25 años conseguí mi primera plaza".

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Sin duda su mayor acierto fue no hacerlo sola, es decir, contar con un preparador. Es una forma de evitar errores y estancarse. Otro acierto para ella fue no dejar todo por la oposición. En esto también coinciden otros expertos, como Paula González, creadora del método 'Memoria Extrema', que también cuenta con una comunidad online y muchos seguidores en Instagram. En su caso, tuvo que dejar de estudiar porque tuvo ataques de ansiedad estudiando las oposiciones. No es casual, que se hable del síndrome del opositor que lleva a muchos de ellos a aislarse, a autoexigirse, a sentirse apáticos o a perder las ganas por todo. "Yo no podía permitirme dejar de trabajar, pero eso fue un acierto porque así tuve que aprender a organizar mi tiempo mejor y también tenía menos presión porque no tenía la sensación de que mi vida estuviera parada. También hay que entender que las oposiciones podían ser un proceso de crecimiento personal y vivirlo así, también creo que fue un acierto", expresa la misma Úrsula cuando le preguntamos por sus aciertos a la hora de preparar sus dos oposiciones.

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"Hay que tener en cuenta la parte mental y el cuerpo. Lo que llamo la productividad silenciosa: alimentación, actividad física y descanso"

Cómo aprobar una oposición: el método TEMA

¿Qué hay que hacer para aprobar una oposición? ¿Qué pasos son los fundamentales? Ojalá tuviéramos la respuesta a estas preguntas o fuera tan fácil, sin embargo, no a todas las personas les valen las mismas herramientas. Sin embargo, para Úrsula hay varias cosas ha tener en cuenta. "En primer lugar hay que tener claro el objetivo. ¿Quieres una plaza? ¿qué plaza quieres? ¿Y en cuánto tiempo la quieres conseguir? Este es el primer paso sin duda, establecerse un objetivo realista y que puedas alcanzar".

Posteriormente trazar un plan de estudio que tenga en cuenta las distintas pruebas y que encaje con tus circunstancias y que puedas sostener el tiempo. Además, hay que organizarse y llevarlo a cabo y, por último, trabajar también la parte mental. Esta, como decíamos, es muy importante porque las oposiciones pueden durar años y van a haber días malos. Hay que esforzarse, trabajar la disciplina, la organización y la resiliencia. "También la paciencia y la determinación porque los resultados nunca son inmediatos, es un objetivo a largo plazo", sugiere la autora de 'Hay una plaza para ti', un libro en el que aporta 33 claves para sacar la oposición a la primera.

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Además, hay que tener en cuenta que no todas las oposiciones son iguales o tiene la misma dificultad. En este sentido, ¿cuáles son las más complicadas? Para Úrsula hay oposiciones de alta exigencia con temarios muy extensos que superan los 300 temas como puede ser de notarías, abogacía del Estado, Registradores de la Propiedad o Jueces y fiscales. "Sin olvidarnos que a veces en las Comunidades Autónomas o entidades locales también puede haber oposiciones muy duras porque el número de plazas es muy reducido y el nivel de los opositores es muy alto. Esto también es importante, la dificultad no solo la determina la extensión del temario, si no el número de plazas y el ratio de opositores que se presentan por cada plaza", asegura.

Por ello, ha creado un método propio que ella misma ha puesto en práctica para ayudar a sus alumnos. Se llama método TEMA, cuyas siglas corresponden a las técnicas de los pilares fundamentales de una buena preparación: técnicas de estudio, planificación estratégica, mentalidad y acompañamiento. Como dice, preparar una oposición no consiste en acumular horas delante del temario. "Trabajamos cómo estudiar y memorizar mejor, cómo planificar y repasar, cómo mantener la constancia y cómo gestionar mentalmente un proceso tan exigente. Nuestro objetivo es que la oposición no se convierta en años de sufrimiento, sino en un proceso de crecimiento en el que la persona aprenda a estudiar al máximo rendimiento y llegue al examen lo mejor preparada posible para conseguir su plaza, si no es a la primera, cuanto antes".

Errores al estudiar una oposición

Conocemos los aciertos, pero también existen muchos errores que se comenten a la hora de preparar una oposición. ¿Por ejemplo? "El error más frecuente es acumular técnicas de estudio pero no aplicarlas y no estudiar. Puedo hacer un esquema muy completo, pero si luego lo guardo en el cajón y no lo estudio, de poco me sirve". Una de las técnicas para empezar y que para ella tiene mejores resultados es la "técnica pomodoro", que es una herramienta de gestión del tiempo; es decir, comenzar a estudiar estableciendo un bloque de tiempo. "Esta técnica consiste en implementar bloques de concentración intensa de 25 minutos combinados con 5 minutos de descanso. Durante el tiempo que dura el bloque de estudio las técnicas que más recomiendo son las reglas mnemotécnicas, los mapas mentales y el uso de tarjetas o flashcards. Estas serían tres técnicas básicas y fundamentales que hay que dominar y luego el "palacio de la memoria" que ya es más compleja, pero es mi favorita. Consiste en asociar lo que queremos memorizar a un espacio físico (palacio) que conocemos".

Generalmente, los opositores suelen atascarse o tener momentos de bajón. Esto suele ocurrir cuando un opositor se pone a estudiar sin una estrategia y una planificación. Porque para opositar no solo hace falta estudiar. "Incluso cuando quizás ha sido buena estudiante durante toda la vida, las oposiciones a veces se atascan. Porque hay que tener en cuenta muchos factores y hay que pensar que no nos vale con el cinco, sino que hay que sacar la mejor nota que podamos para llevarnos plaza. Y, por tanto, hay que entrenarse para competir sin que esto nos agote o nos queme antes del examen. Es decir, hay que tener en cuenta la parte mental, por supuesto, y el cuerpo. Lo que llamo la productividad silenciosa: alimentación, actividad física y descanso".