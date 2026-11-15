Puri Ruiz 15 NOV 2026 - 08:01h.

La empresaria, que falleció prematuramente en 2013, fue una filántropa que defendió activamente los derechos sociales y los servicios públicos

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El pasado agosto se cumplieron 13 años de su fallecimiento prematuro, a causa de un derrame cerebral. Rosalía Mera, la primera mujer de Amancio Ortega, llegó a ser la mujer más rica de España (puesto que hoy ostenta su hija), la tercera fortuna del país y estuvo en el top 100 de mujeres más poderosas del mundo. Sin embargo, ese lugar no se lo regaló nadie: trabajó muy duro para alcanzar un estatus que no suele estar al alcance de gente humilde como ella.

Una infancia repartida entre la casa de sus padres y la de su tía

Monte Alto es un barrio pegado al centro de A Coruña y junto a la famosa torre de Hércules. Hoy es uno de los más poblados de la ciudad, pero cuando nació Rosalía Mera era una zona obrera y humilde, de casas bajas y mucha gente llegada a la ciudad del entorno rural. En este ambiente nació la empresaria y filántropa, que no lo tuvo fácil en la vida: su padre era un empleado de Fenosa; su madre era ama de casa, y tenía varias hermanas. “Era un piso de 70 metros y yo creo que vivíamos doce”, explicaba en una de las pocas entrevistas que concedió, especificando que no todos eran familia.

En esa misma charla con Iñaki Gabilondo explicaba que era la mayor de las hijas y que se fue a vivir con una tía, que tenía más medios que sus padres. Pero algo sucedió: quizá riñeron, explicaba, y regresó a ese piso diminuto en unas condiciones de vida mucho más duras. De aquella época recordaba la pobreza, pero también la felicidad de la vida en la calle, la ambición “buena” de su madre, que quería que mejoraran las cosas, y la “magia” de su padre, un manitas “que era capaz de arreglar todo lo que le trajeran”.

En los años 50, donde la posguerra y la dictadura no le ponían fáciles las cosas a las personas con menos recursos, Rosalía tuvo que dejar la escuela para ponerse a trabajar y llevar un sueldo a casa. Tenía 11 años. Fue costurera en La Maja, una tienda coruñesa en la que conoció al que sería su marido, Amancio Ortega. Ambos, junto al hermano de su marido y a su cuñada, Primitiva Renedo, pusieron en marcha en 1975 la primera tienda Zara: ese sería el germen del emporio Inditex.

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Dos hijos, un divorcio y el giro radical a su vida

Junto a Amancio, Rosalía tuvo dos hijos: Sandra, de 58 años, y Marcos, de 55. Sandra es actualmente en la segunda mayor fortuna después de su padre, y Marcos nació con una grave parálisis cerebral que dio un vuelco a la vida de Mera. Fue retirándose progresivamente de la primera línea empresarial. Pero su divorcio de Amancio en 1986 marcó una nueva etapa para ella: decidió retomar los estudios que tuvo que abandonar de niña, inició la carrera de Magisterio y creó Paideia Galiza, una organización sin ánimo de lucro para favorecer la integración social de las personas discapacitadas. Hoy es Sandra quien se encuentra al frente de ese proyecto, que ha ido ampliando su campo de actuación hacia otros ejes, como el empleo, la formación, el emprendimiento o la movilidad, siempre enfocados a la igualdad de oportunidades. En la actualidad es Sandra quien se encuentra al frente de esta institución.

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Una mujer que nadaba contra la corriente

Al contrario que suele suceder con otras personas de su estatus, Rosalía estaba fuertemente implicada en movimientos sociales como el 15M. Se definía como una mujer de izquierdas, fue una de las personas que se alzaron contra la gestión de la catástrofe del ‘Prestige’ y, a pesar de que en su vida adulta logró la riqueza que jamás habría podido soñar de niña, defendía activamente los servicios públicos y trabajaba en favor de los derechos de los colectivos vulnerables.