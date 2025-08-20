Un acertante de la Bonoloto gana 2.685.193,50 euros de euros en Getafe

En el sorteo de la Bonoloto celebrado hoy miércoles 20 de agosto de 2025 existe de primera categoría un boleto acertante (6 aciertos), premiado con 2.685.193,50 euros, que ha sido validado en la Administración de Loterías número 7 de Getafe en Madrid.

De segunda categoría (5 aciertos + Complementario) existen cinco boletos acertantes, premiados cada uno con 36.694,07 euros, que han sido validados en la administración de loterías número 3 de Archena en Murcia, en la número 26 de Valladolid, en la número 17 de Getafe en Madrid, en el despacho número 90.235 de Fuentelapeña de Zamora y a través del canal oficial de internet de Loterías y Apuestas del Estado.

La combinación ganadora

En el sorteo de Bonoloto la combinación ganadora ha correspondido a los siguientes números: 44 22 19 32 33 20 complementario 06 y reintegro 3. La recaudación del sorteo ascendió a 2.934.106,00