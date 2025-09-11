Un boleto validado por Internet se lleva 1.972.129 euros en el sorteo del 10 de septiembre

Otros dos jugadores, en Castellón y Murcia, logran más de 92.000 euros cada uno

El sorteo de la Bonoloto celebrado este miércoles 10 de septiembre de 2025 ha dejado un único acertante de primera categoría (6 aciertos), que se embolsará un premio de 1.972.129,17 euros.

El boleto ganador fue sellado a través del canal online oficial de Loterías y Apuestas del Estado, lo que confirma la creciente participación en este formato digital.

Premios de segunda categoría

En cuanto a la segunda categoría (5 aciertos más el complementario), hubo dos boletos afortunados. Cada uno recibirá 92.491,35 euros. Los resguardos premiados fueron validados en el despacho receptor número 23.450 de la localidad de Altura (Castellón) y en el número 54.235 de Santa Cruz (Murcia).

Números de la suerte

La combinación ganadora estuvo formada por los números 02, 37, 45, 11, 39 y 24. El complementario fue el 19 y el reintegro, el 7.

La recaudación total del sorteo ascendió a 2.938.581 euros, según informó Loterías y Apuestas del Estado.