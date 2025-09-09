El único acertante de la categoría especial ha logrado un premio millonario en Guadalajara

El boleto ganador también se llevó la primera categoría, sumando más de 7,3 millones de euros

Un jugador de la Primitiva ha obtenido en Azuqueca de Henares (Guadalajara) un premio de 7.144.240,39 euros al ser el único acertante de la categoría especial (6 aciertos más reintegro) del sorteo celebrado este martes.

Además, el mismo boleto sumó otro premio de primera categoría (6 aciertos), valorado en 213.027,51 euros, por lo que la cuant�ía total asciende a 7.357.267,90 euros.

Validación del boleto

El billete premiado fue sellado en la Administración de Loterías número 1 de Azuqueca de Henares, ubicada en la Avenida de Guadalajara, 34.

La combinación ganadora

La combinación afortunada estuvo formada por los números 26, 09, 46, 36, 07 y 02. El complementario fue el 18 y el reintegro, el 3. El número del JOKER correspondió al 0616166.

Barcelona y Málaga, agraciadas con El Gordo

Un día antes, el domingo 7 de septiembre, el sorteo de El Gordo de la Primitiva repartió otros 12 millones de euros entre dos acertantes de Primera Categoría (5+1). Cada uno de ellos recibirá 6.006.341,60 euros.

Uno de los boletos se validó en la Administración número 4 de Molins de Rei (Barcelona), situada en Carril, 27, mientras que el otro se selló en el Despacho Receptor número 50.015 de Las Lagunas (Málaga), en la calle La Unión, 1 - Edificio Sol-Mijas. La combinación ganadora fue 19, 6, 27, 11 y 31, con el 4 como número clave (reintegro).

Más premios en Madrid

De Segunda Categoría (5+0) también hubo dos acertantes, en la Administración de Loterías 352 de Madrid, en Clara del Rey, 75, y en el Despacho Receptor 96.005 de Móstoles, situado en Nápoles, 41. En total, la recaudación ascendió a 4.151.290,50 euros.

El reparto al detalle

1ª categoría (5+1): 2 acertantes → 6.006.341,60 €

2ª categoría (5+0): 2 acertantes → 73.208,82 €

3ª categoría (4+1): 51 acertantes → 521,99 €

4ª categoría (4+0): 299 acertantes → 103,87 €

5ª categoría (3+1): 1.420 acertantes → 25,00 €

6ª categoría (3+0): 12.335 acertantes → 9,35 €

7ª categoría (2+1): 19.078 acertantes → 4,65 €

8ª categoría (2+0): 170.369 acertantes → 3,00 €

Reintegro: 283.116 acertantes → 1,50 €

En el próximo sorteo de El Gordo de la Primitiva se pondrá en juego un fondo garantizado de 4,5 millones de euros para los acertantes de Primera Categoría.