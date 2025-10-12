Los cinco profesionales que debes llamar antes que a tu familia si te toca El Gordo (el abogado es el primero)

Pero entre lágrimas de alegría, fotos del décimo premiado en redes sociales y llamadas a familiares, muchos olvidan puntos esenciales

Cada 22 de diciembre, la lluvia de millones de la Lotería de Navidad transforma a cientos de españoles en nuevos millonarios... y también en improvisados gestores de patrimonio. Pero entre lágrimas de alegría, fotos del décimo premiado en redes sociales y llamadas a familiares, muchos olvidan algo esencial: que Hacienda, la ley y el tiempo no esperan. Por eso, antes incluso de compartir la noticia con tu madre, conviene tener claro a quién debes llamar.

El abogado, tu primera llamada

El consejo es unánime: lo primero es contactar con un abogado. Como avisan los expertos, deberás contactar con un abogado, un gestor, o alguien especializado en finanzas para conocer las implicaciones legales y fiscales del premio. Además, conviene recordar que la lotería funciona ‘al portador’, lo que significa que quien tiene físicamente el décimo es quien puede cobrarlo. Si el premio es compartido, todo debe quedar por escrito antes de cobrarlo para evitar disputas.

El notario, clave en premios compartidos

Si un grupo de amigos o familiares ha comprado un décimo, es fundamental acreditar la titularidad. Según SELAE, los premiados pueden designar a un representante para el cobro, pero este apoderamiento debe conferirse en documento público ante un notario. Además, la sociedad estatal recuerda que en los premios a cobrar en bancos deben acudir todos los titulares del premio para identificarse en la entidad financiera.

El gestor o asesor fiscal, para Hacienda

En materia tributaria, no hay margen para la improvisación. La Agencia Tributaria especifica que estarán exentos los premios cuyo importe íntegro sea igual o inferior a 40.000 euros y que sobre el resto el porcentaje de retención será del 20 por ciento. Un gestor o asesor fiscal ayuda a evitar errores en la declaración, especialmente cuando el premio es compartido: sin prueba documental, Hacienda puede interpretarlo como una donación y exigir impuestos adicionales.

El asesor financiero, para el futuro

No todo se juega en el presente. La EFPA España recuerda que resulta fundamental trazar una estrategia de planificación financiera en el largo plazo, para preservar el capital. Los expertos aconsejan no tener prisa y realizar un plan de inversión a largo plazo bien asesorado”. Contar con un planificador financiero ayuda a decidir qué parte ahorrar, invertir o destinar a amortizar deudas.

El banco, puerta de entrada al cobro

Por último, llega el momento de cobrar. SELAE detalla que si los premios son inferiores a 2.000 euros, se pueden cobrar en los 10.884 puntos de venta de su red. Para cantidades mayores, deberás presentarte en alguna de las entidades financieras colaboradoras expresamente autorizadas por SELAE. Es allí donde se formaliza el cobro, con la identificación de todos los ganadores si el décimo es compartido.

Ganar la Lotería de Navidad puede ser una bendición o una maldición, según cómo se gestione. Y aunque el primer impulso sea llamar a tus seres queridos, los expertos recomiendan una hoja de ruta clara: abogado, notario, asesor fiscal, gestor financiero y banco. Solo así se transforma la fortuna en estabilidad y libertad futura, sin sustos... ni disgustos.