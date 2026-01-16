El "empate no cuenta": guía para entender los mercados de apuestas más populares y no tirar el dinero

Un recurso valioso para apostantes que buscan moderar riesgo sin renunciar a la victoria

Así es el truco del "cash out" (cerrar apuesta): ¿cuándo es inteligente usarlo y cuándo es una trampa?

En el universo de las apuestas deportivas, uno de los mercados más recurrentes –y al mismo tiempo más incomprendidos– es el denominado “empate no cuenta” o “apuesta sin empate” (también conocida por sus siglas inglesas DNB, Draw No Bet). Lo que parece una variante más cómoda del clásico 1X2 es, en realidad, una herramienta estratégica que puede ayudarte a reducir riesgo… o bien convertirse en una falsa sensación de seguridad si no la usas correctamente.

¿En qué consiste exactamente este mercado?

En una apuesta tradicional de ganador en fútbol, tienes tres resultados posibles: victoria local, empate o victoria visitante. En el mercado “empate no cuenta”, esa opción del empate se elimina. Si el partido termina en empate, la apuesta se resuelve como nula y se te devuelve el importe apostado.

En la práctica: apuestas a que un equipo gana, si gana, ganas. Si empata, te devuelven lo apostado. Si pierde, pierdes. Esa “garantía” en caso de empate hace que las cuotas habituales sean algo más bajas que en un 1X2 clásico.

¿Cuándo merece la pena usarla?

El “empate no cuenta” puede ser inteligente en tres escenarios claros.

Cuando analizas un partido en el que crees que uno de los equipos tiene ventaja , pero también existe un riesgo real de empate. En esos casos, eliminar la opción de tablas reduce la probabilidad de fallo a dos caminos en vez de tres. Así, el porcentaje de riesgo se ve muy reducido, pues estaríamos jugando con 2 de los 3 resultados posibles”.

, pero también existe un riesgo real de empate. En esos casos, eliminar la opción de tablas reduce la probabilidad de fallo a dos caminos en vez de tres. Así, el porcentaje de riesgo se ve muy reducido, pues estaríamos jugando con 2 de los 3 resultados posibles”. Cuando la apuesta forma parte de una combinada y ese partido podría condicionar todo el boleto. Si uno de los partidos empata, la selección se anula y el resto puede seguir en juego.

y ese partido podría condicionar todo el boleto. Si uno de los partidos empata, la selección se anula y el resto puede seguir en juego. Cuando el presupuesto o perfil de apuesta es conservador. Al evitar el empate como opción de pérdida, este mercado permite apostar con mayor tranquilidad y menos estrés.

¿Cuándo puede resultar una trampa?

El principal peligro de “empate no cuenta” es pensar que es más rentable, cuando en realidad lo que ocurre es que pagas por la supuesta protección. Al eliminar la opción del empate, las cuotas bajan, lo que reduce la ganancia potencial. Como es lógico, las cuotas de la apuesta sin empate suelen ser más bajas que las de la apuesta 1X2.

Otro motivo de alerta: usar ese mercado sin análisis real o en apuestas múltiples donde la “protección” de una selección no compensa las pérdidas de otras. Y finalmente, creer que “empate no cuenta” convierte una apuesta débil en buena. No lo hace: sigue siendo necesario estudiar al equipo, las condiciones, el contexto.

En definitiva, el mercado “empate no cuenta” es un recurso valioso para apostantes que buscan moderar riesgo sin renunciar a la victoria. Pero usarlo sin estrategia es como instalar frenos de bicicleta en un kart: puede ayudar, pero no convierte el vehículo en un fórmula 1. Cuando lo emplees, que sea consciente, consciente del contexto… y no porque parezca la opción “segura” sin más.