Un acertante de 'La Primitiva' gana más de 126 millones de euros, el mayor premio en la historia del sorteo

La combinación ganadora de este sorteo sorteo, ha estado formada por los números 5, 8, 23, 28, 40, 44

El anterior premio más importante data de octubre de 2015

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Un acertante de 'La Primitiva' percibirá un premio de 126.469.236,14 euros como único acertante de Categoría Especial (seis aciertos más reintegro) del sorteo celebrado el pasado lunes 16 de marzo, según la información facilitada por Loterías y Apuestas del Estado.

La combinación ganadora de este sorteo sorteo, ha estado formada por los números 5, 8, 23, 28, 40, 44. El número complementario es el 18, el reintegro el 6 y el Joker, 4706895. La recaudación ha ascendido a 9.679.675,00 euros.

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Un premio histórico

Este es el mayor premio que ha repartido La Primitiva en toda su historia. El anterior premio más importante data de octubre de 2015, donde un acertante de Barcelona ganó más de 101 millones de euros.

El boleto acertante cobrará la cantidad de 126.469.236,14 euros, al acertar la Categoría Especial (6 aciertos + reintegro), que se acumula con el acierto de la Primera Categoría (6 aciertos). Dicho boleto ha sido validado a través del canal oficial de internet de Loterías y Apuestas del Estado.

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Los otros dos boletos de Primera Categoría (6 aciertos) han sido validados en un despacho de Roquetas de Mar, en Almería, y en la Administración de Loterías número 2 de Vall d'Uixó (Castellón).

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Asimismo, en el sorteo del Joker hay un acertante con un premio de 1.000.000,00 de euros, que ha sido validado en la Administración de Loterías de Noia (A Coruña) situada en Rúa do Cantón, 24.