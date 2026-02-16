Euromillón en España: las comunidades autónomas donde más se juega y dónde han caído más premios

No existe una estadística oficial regularizada por comunidad autónoma

El Euromillón, que es una lotería transnacional que se celebra todos los martes y viernes desde 2004, sigue siendo uno de los sorteos más populares en España, tanto por la emoción de jugar como por los premios millonarios que ha entregado en distintas regiones del país. Participan nueve países europeos, entre ellos España, Francia, Reino Unido y Portugal, y los botes pueden alcanzar cifras espectaculares gracias al volumen de apuestas acumulado.

En 2026, el sorteo continúa con botes mínimos garantizados de decenas de millones de euros y variación según los aciertos en cada categoría de premio.

¿Dónde se juega más al Euromillón en España?

Aunque no existe una estadística oficial regularizada por comunidad autónoma sobre la cantidad de boletos vendidos, el número de premios “El Millón” ganados por provincia sirve como un indicador aproximado del volumen de juego y éxito regional. Este juego adicional exclusivo de España premia con 1 millón de euros a un código ganador por sorteo.

Según los últimos datos disponibles, Alicante encabeza el listado con 40 premios de “El Euromillón” validados, lo que implica que esa provincia ha tenido un volumen importante de aciertos en este sorteo secundario del Euromillón. A Coruña también destaca con 24 premios, seguida de otras provincias con cifras menores pero significativas como Álava (6) o Albacete (3). Estos datos sugieren que comunidades como Comunidad Valenciana, Galicia y País Vasco están entre las regiones con mayor actividad y suerte en este aspecto concreto del juego.

Los grandes botes: dónde ha golpeado la suerte

España ha sido protagonista de algunos de los botes más grandes de la historia del Euromillón. El mayor premio en España ha sido de 190 millones de euros, entregado el 7 de febrero de 2017 en Las Palmas de Gran Canaria. Además, en octubre de 2024, un ticket validado en el municipio vizcaíno de Derio, en el País Vasco, se llevó un premio superior a 162 millones de euros, uno de los mayores botes jamás asignados en España aparte del histórico.

Más recientemente, en diciembre de 2025, un boleto validado en Mondragón (Guipúzcoa) se llevó un premio de más de 54 millones de euros, en un sorteo en el que no hubo acertantes de primera categoría en toda Europa y fue el único premio de ese nivel en España.

Todos estos hitos confirman que el norte de España, y especialmente el País Vasco, ha vivido momentos de gran suerte en los últimos años en lo que respecta a premios muy cuantiosos.

Aunque no existe un desglose oficial publicado por Loterías y Apuestas del Estado sobre la recaudación por comunidad autónoma para Euromillón, los datos de premios de “El Euromillón” ofrecen pistas interesantes, como hemos ido viendo

En definitiva, en nuestro país, el Euromillón sigue siendo una mezcla de azar y anécdotas de fortuna que se reparten por distintos rincones del país. Aunque no existen estadísticas públicas completas sobre el volumen de billetes vendidos por comunidad, los premios de “El Millón” y los grandes botes de primera categoría dibujan un mapa en el que destacan Alicante, A Coruña y provincias del norte como Álava o Guipúzcoa como zonas con historia de aciertos cuantiosos.