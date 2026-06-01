Miguel Salazar Madrid, 01 JUN 2026 - 16:54h.

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Una madre y una abuela han muerto ahogadas en Baños de Cerrato (Palencia). La tragedia comenzó cuando su hijo y nieto de 5 años cayó en una zona de fuertes corrientes que está inhabilitada para el baño. El menor pudo sobrevivir gracias a un pescador que le rescató en unos momentos agónicos.

Así pudo salvar al niño

Isidro Cuesta es quien pudo salvar al niño. En 'El tiempo justo' ha compartido cómo sucedió todo este domingo, una fecha que quedará registrada para siempre en la memoria de los familiares de las fallecidad. "Estábamos pescando, escuché gritos de auxilio", relata.

El pescador notó que había alguien ahogándose. Cuando se acercó al lugar en el que se pedía ayuda, vio una escena de película. "Me encontré al crío agarrado a una rama tragando agua", cuenta.

Su madre y su abuela, al verlo ahogado, se lanzaron al agua sin pensárselo. Sin embargo, fueron ellas las que perdieron la vida. "La madre estaba ahogada ya", dice refiriéndose al preciso momento en que la vio.

Nada más ver a la fallecida, Isidro decidió sacarla a la orilla. "Como había otro pescador, dejé al crío con el pescador y pasé al otro lado para llamar al 112", señala. Desgraciadamente, la corriente hizo que madre y abuela perdiesen la vida.