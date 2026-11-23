El boleto acertante ha sido validado en la administración de loterías número 4 de Plasencia

Comprobar Primitiva: número premiado hoy lunes 23 de noviembre de 2026

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PlasenciaEn el sorteo de la Primitiva del lunes, 23 de noviembre, hay un boleto acertante de primera categoría (6 aciertos) al que le ha correspondido un premio de 687.862,39 euros y que ha sido vendido en la localidad cacereña de Plasencia.

El boleto acertante ha sido validado en la administración de loterías número 4 de Plasencia (Cáceres), situada en Sol 38, según información facilitada por Loterías del Estado.

De segunda categoría (5 aciertos + complementario) existen dos boletos acertantes con sendos premios de 55.772,63 euros, que han sido vendidos en la administración de loterías número 1 de Ardales (Málaga) y en la número 1 de San Lorenzo de El Escorial (Madrid).

En el sorteo de La Primitiva de hoy no existen boletos acertantes de Categoría Especial (6 aciertos + reintegro).