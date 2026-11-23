Miles de personas han tenido que ser evacuadas de un concierto de Don Toliver en Mánchester tras el lanzamiento de gas lacrimógeno

Los agentes de la Policía de Mánchester investigan el suceso e intentan dar con los responsables de este lanzamiento de gas en pleno concierto

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MánchesterMiles de personas han tenido que ser evacuadas de un concierto en Manchester después de que se lanzaran algún tipo de gas en el interior del recinto Co-op Live. El incidente ha ocurrido durante la noche de este domingo 22 de noviembre en un concierto del rapero Don Toliver.

Los propios asistentes que fueron evacuados grabaron los momentos de pánico que se vivieron en el interior del concierto.

El lanzamiento del gas en plena actuación de Don Toliver

A la salida del evento les esperaba un amplio dispositivo de Emergencias para atender a todos los afectados.

Según se ha conocido, en el recinto en el que se ha producido el incidente tiene una capacidad para 20.000 personas. Según han confirmado fuentes oficiales, todo se ha quedado en un susto y no hay heridos graves.

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"Estamos respondiendo a un incidente en Co-op Live tras la liberación de una sustancia que se cree que era gas lacrimógeno entre el público al final de un concierto. Estamos evacuando a los asistentes de forma segura con el apoyo de los servicios de emergencia. Afortunadamente, no se han reportado heridos graves. Por favor, eviten la zona", informaban desde la Policía de Mánchester en sus redes sociales.

Nada más producirse el lanzamiento de este gas en el interior del Co-op Live, la Policía ha lanzado una serie de recomendaciones en sus redes sociales para todos aquellos que se encontraban dentro del recinto inglés: "Afortunadamente no se han reportado heridos graves. Por favor, eviten la zona".

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Ahora, los agentes de la Policía de Mánchester investigan el suceso e intentan dar con los responsables de este lanzamiento de gas en pleno concierto.

¿Dónde se ha producido este incidente?

El accidente ha ocurrido en el Co-op Live de Mánchester, una arena deportiva multiusos localizada en la ciudad inglesa.

Inaugurada en mayo de 2024, este recinto está diseñado para ser la arena de mayor capacidad en todo el Reino Unido, incluso más grande que la contigua Manchester Arena, ubicada a tan sólo 3,2 kilómetros de distancia.