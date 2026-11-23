Los expertos prevén que el consumo medio va a bajar este año de 219 a 196 euros por persona este Black Friday

Llega el Día del Soltero: en qué se diferencia del Black Friday y cuáles son sus principales descuentos

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Llega el Black Friday después de que desde hace días bombardeen a los usuarios con un aluvión de ofertas de descuentos, pero la pregunta flota en el aire...¿Cuánto nos vamos a gastar en este Black Friday? Unos hablan de 300 euros, 200, pero los economistas prevén que sean 196 euros los que cada consumidor dedique a las compras en plena furia de las rebajas. También las organizaciones de protección a los usuarios aconsejan mirar el antes de los descuentos y el después para evitar engaños, algo también muy habitual por estas fechas.

El 73 % de los consumidores admite que va a comprar algo porque es difícil resistirse a las ofertas, en especial de la electrónica, pero no todos tienen pensado gastar lo mismo. Es muy difícil de determinar, pero haciendo cálculos y previsiones, los expertos consideran que el consumo medio va a bajar este año de 219 a 196 euros por persona.

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Sobre qué es lo que más se vende: en el ranking encontramos en primer lugar la ropa, le sigue la electrónica y después el pequeño electrodoméstico, pero cuidado porque a veces no hay descuentos reales. Según la OCU, el año pasado solo bajaron de precio el 35 % de los productos. Lo que sí se mantiene desde hace años es la compra exclusiva por internet, que hará el 58 % de los consumidores.

"La ley obliga a que cuando hay un precio rebajado tiene que figurar también el antiguo y este precio anterior tiene que ser el menor del último mes", porque una práctica que se repite año tras año en algunos comercios es subir los precios unas semanas antes del Black Friday para después bajarlo, pero así no vale, advierten desde la Organización de Consumidores y Usuarios.

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"Lo que hacen algunas páginas web es que elevan el precio la semana de antes, lo bajan, pero esa es una falsa rebaja porque puede ser incluso superior al que tenía hace un mes", explica el portavoz de la OCU, Enrique García.

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El impacto ambiental del Black Friday: "La catedral del consumo"

Todo esto también genera un gran impacto medioambiental porque esta iniciativa comercial aumenta un 17 % las emisiones de CO2 a nivel europeo. Solo el transporte de los productos supera 500.000 toneladas de aquí. Hasta el comienzo de la Navidad se van a retirar, se van a repartir en España 125 millones de paquetes al que también se le suman las devoluciones, porque, ojo al dato: se devuelven la mitad de los artículos que se compran.

Las cifras de producción se disparan para satisfacer la demanda y Celia Ojeda, de la organización Greenpeace, alerta que solo "en textil se produce dos veces más de lo que ya consumimos: digamos que es como la catedral del consumo.

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Para frenar la escalada crecen, a nivel global, las iniciativas de consumo alternativo de Circulo Monday que ya llega a un millón de personas en 58 países. En un taller de Madrid hacen, por ejemplo, un intercambio de ropa para dar una segunda vida a lo que ya no queremos. Nicole Cirulli, portavoz de este proyecto que considera que ya hay ropa suficiente para vestir a las siguientes seis generaciones" por lo que es importante considerar usar lo que ya tenemos.