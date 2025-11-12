Celia Molina 12 NOV 2025 - 11:04h.

Arranca oficialmente la Navidad con el lanzamiento del anuncio de la Lotería de Navidad, que se celebrará el 22 de diciembre

Estas son las personas que tienen prohibido jugar lotería: más allá de los menores de edad

Arranca oficialmente la temporada navideña. Este miércoles 12 de noviembre, en la Real Casa de la Moneda de Madrid, el presidente de la SELAE, Jesús Huerta, ha presentado el tradicional anuncio de la Lotería de Navidad.

Apostando una vez más por la emotividad y las historias humanas, este spot vuelve a provocar en los españoles ese espíritu de unidad que provoca que, quizás, la suerte esté con ellos el próximo 22 de diciembre, día en el que se desvelarán los números premiados en este sorteo extraordinario.

Este año, a pesar del debate que se ha abierto sobre su precio (que de momento se mantiene a 20 euros el décimo), se han puesto a la venta 198 millones de décimos que repartirán 2.772 millones de euros en premios. El Gordo, premio más importante del sorteo, repartirá 4 millones de euros a la serie, mientras que el segundo premio será de 1.250.000 euros a la serie y el tercero, de 500.000.

El Rastro de Madrid y un décimo enmarcado, protagonistas

Todo arranca con una pareja que, curioseando por el mítico mercadillo de El Rastro de Madrid, encuentran en un puesto un décimo enmarcado. Diez euros pagan por él, regateando. Pero el gran misterio salta cuando descubren que fue comprado hace treinta años. ¿Por qué lo guardaría? ¿Qué había detrás de ese número? ¿Qué significaba para quien lo compró?

La pareja inicia una exhaustiva investigación, llegando a descubrir quién era el propietario y los motivos por los que había decidido renunciar a los 60.000 euros. Una emotiva historia que, una vez más, hará llorar a los espectadores y que realza los vínculos familiares y personales por encima de los materiales. Como es tradición, el anuncio termina con una nueva invitación a compartir un décimo - esta vez, uno actual - estableciendo nuevos lazos entre personas que, hasta ahora, nunca se habían cruzado por Madrid.

El anuncio de 2024, Julián y su "compartirlo es extraordinario"

El año pasado, bajo el lema 'Compartirlo es extraordinario', el anuncio de la Lotería de Navidad de 2024 tuvo como protagonista a Julián, cuya trama era que no tenía con quién compartir su décimo de lotería. Para resolver este dilema, su nombre y rostro comenzaron a viralizarse en las cadenas de televisión, la prensa y las redes sociales, y miles de personas anónimas decidieron compartirlo con él. "Julián, si estás viendo esto, también es tuyo. ¡Julián, que nos ha tocado!", gritaban los co-protagonistas del anuncio.

Tanto ese spot, que hacía referencia a la España vacía, como el nuevo anuncio de 2025, buscan siempre reflejar los patrones (y las preocupaciones) de la sociedad del momento. En este caso, la pareja de jóvenes elegida para protagonizar la historia más emotiva de la Navidad, son un chico y una chica que tienen la suerte de vivir independizados en un piso de la cuidad, que no tienen hijos, que están bien posicionados laboralmente gracias a sus capacidades y su dominio de los idiomas y que practican ejercicios mindfullnes como el yoga. Un reflejo de la vida que aspiran a llevar los miembros de la Generación Z, que esta año es la gran protagonista.