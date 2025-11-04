Desde que entró el euro se paga 20 euros al décimo y los loteros dicen que ya no les sale rentable

Se acerca una de las fechas más señaladas del año, la del Lotería de Navidad. El próximo 22 de diciembre, cualquiera de los 100.000 décimos que están en el bombo puede traer la alegría a sus poseedores. Pero, ¿qué precio estamos dispuestos a pagar por él?

Desde que entró el euro se paga 20 euros al décimo y los loteros dicen que ya no les sale rentable. La vida ha subido, pero el precio de la lotería de Navidad no se mueve. Su propuesta es pagar el décimo a 25 euros.

Más de la mitad de los loteros dicen que su negocio ha perdido rentabilidad y el sorteo de Navidad supone más del 60% de sus ventas. "Para tú ganar o tener el mismo beneficio que hace 23 años, tienes que vender el triple de papel, el triple de décimos", señala Jorge Anta, vicepresidente de la Asociación de Loteros Anapal.

Un premio Gordo de 500.000 euros

Por eso piden que el precio del décimo suba un 25% el año que viene. "Mucha recaudación de impuestos para el Gobierno y poco dinero para los administradores", denuncia otro lotero. La inflación se ha comido el premio gordo. En 1957.110 se ganaban tres millones de pesetas y con eso se podían comprar 10 pisos y 10 coches. En 2011, con 400.000 euros el premio, apuntaba para dos viviendas y tres vehículos. ¿Pero qué se puede comprar ahora con ese dinero?

Los compradores lo tienen claro. "Más bien poco, terminar de pagar la hipoteca" o "pagar unas rondas un fin de semana", cuentan.

Los loteros también exigen recibir una mayor comisión por cada décimo vendido y que el Estado suba el premio gordo. "Es hacer un gordo más redondo todavía, si cabe, que sería un gordo de 500.000 euros", apunta Teo Baró, de la Administración de Lotería Gato Negro de Barcelona. Una cifra para dar mayor ilusión a las navidades de los españoles.