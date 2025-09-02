Algunos de los becarios se quedan tras las prácticas: "en el futuro me gustaría vivir aquí, porque es una vida muy tranquila"

Se mudaron a un pueblo de 230 habitantes para empezar de cero: "El alquiler no llega a los 300 euros"

Compartir







La España vaciada es uno de los problemas que afectan las zonas rurales y los pueblos de nuestro país. Una iniciativa ha surgido para darle vida a todos esos lugares que se está quedando despoblados: Se trata del Campus rural para que los jóvenes, recién graduados o en la recta final de sus estudios, hagan sus prácticas profesionales durante los meses de verano en pueblos de Castilla y León. Cobran 1.000 euros brutos y se forman en empresas públicas y privadas , al mismo tiempo, que revitalizan la zona. La información en vídeo del periodista Javier Villanueva.

En Tábara, Zamora hay 748 habitantes, pero desde este verano hay tres nuevas caras en el pueblo. Son estudiantes en prácticas que quieren vivir esta experiencia, en una zona rural, mientras aprenden más de lo suyo, de lo que por el momento solo es teoría. "Me dije 'por qué no te apuntas', me cogieron y aquí estoy", nos cuenta.

PUEDE INTERESARTE Casi nueve de cada 10 localidades afectadas por los incendios en España sufren la despoblación

Lucía estudia Contabilidad y Finanzas, en Madrid, una ciudad con muchas oportunidades laborales, pero también muy cara, como es habitual en las capitales. Así que esta joven, que está en último año está haciendo sus prácticas rurales en el Ayuntamiento de este pueblo zamorano. Ayuda a cuadrar los números y de paso experimenta cómo es vivir alejado del ruido de la gran ciudad. Aunque no sabe si se quedará para siempre, tiene muy claro las ventajas: "Aquí aprendes que se puede vivir con muchísimo menos y se vive igual de feliz", confiesa

Los tutores que los acompañan también están contentos con sus pupilos. "Vienen con entusiasmo, aportan ideas y dinamizan todo. Esto es lo importante", asegura la Teniente Alcalde. Y estos 'becarios' no aprenden gratis. La colaboración viene compensada con 1.000 euros brutos, más el alojamiento gratis.

PUEDE INTERESARTE El plan contra la despoblación de dos pueblos de Castilla y León: buscan vecinos en Barcelona y Sevilla

Los becarios se enamoran del pueblo: "en el futuro me gustaría vivir aquí, porque es una vida muy tranquila"

Otro chico de los que colabora en empresas e instituciones de Tábara confiesa que "en el futuro me gustaría vivir aquí, porque es una vida muy tranquila". Está apunto de terminar su carrera como ingeniero informático y trabaja cinco horas en el museo del pueblo mientras desarrolla un videojuego ambientado en la Edad media.

Newsletter ¡Suscríbete a la newsletter de Informativos Telecinco para enterarte de todo! Newsletter de Informativos Telecinco ¡Suscríbete a la newsletter para enterarte de todo! Acepto lapolítica de privacidad Recibir noticias

El programa de prácticas rurales está dirigido para municipios de menos de 5.000 habitantes y Tábara cumple todos los requisitos, después de haber perdido a más de la mitad de su población en las últimas décadas. Aquí la empleabilidad es muy alta.

Uno de los que becarios de la primera promoción de esta iniciativa, Juan Antonio, al terminar se fue del pueblo, pero cuando se encontró con la realidad de las ciudades regresó. "No hubo ninguna duda, yo estaba sin trabajo. Me vuelvo corriendo a Tábara". Hizo su máster aquí y cuando se quedó una plaza libre volvió. Ahora trabaja en Tábara.