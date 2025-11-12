Clive Arrindell había fallecido en verano de 2024 tras un tiempo difícil

Así es el emotivo anuncio de la Lotería de Navidad 2025: ¿por qué una persona no cobraría un décimo premiado?

Ya se ha presentado el anuncio de la Lotería de Navidad de 2025 que cada año trata de emocionarnos, pero desde hace tiempo no se ve una campaña del sorteo de Navidad como las que protagonizaba el mítico 'calvo de la lotería'. Clive Arrindel se convirtió en la suerte de los españoles durante ocho años.

Un lotero de Murcia, que ha querido rendirle homenaje, ha desvelado que el actor británico murió el año pasado.

En el anuncio el famoso calvo paseaba su figura de genio silencioso en escenarios de época y el gesto soplando sobre su mano permanece en la memoria colectiva de todos los españoles.

Falleció tras un tiempo difícil

20 años después de su último anuncio navideño un lotero de San Pedro del Pinatar quería contactar con él para para que participara en su podcast.

El lotero lo estuvo buscando sin resultado hasta que halló su nombre en un homenaje del teatro británico a sus actores fallecidos en 2024. Dos meses después halló un homenaje similar en el colegio del que fue alumno.

Clive había fallecido en verano de 2024 por una muerte repentina tras un tiempo difícil.