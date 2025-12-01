¿Cuántos décimos hay por cada número en la Lotería de Navidad 2025?

Compartir







Cada año, millones de españoles buscan su número de la suerte en uno de los sorteos más esperados del calendario: la Lotería de Navidad. Pero pocos se detienen a pensar en cómo se estructura este coloso del azar. ¿Cuántos décimos hay realmente de cada número? ¿Hasta qué punto es compartido tu número con otros jugadores?

1980 décimos por número

La edición de 2025 del Sorteo Extraordinario de Navidad vuelve a batir récords de emisión. Según datos oficiales de Loterías y Apuestas del Estado, este año se han emitido 198 series por cada número, desde el 00000 hasta el 99999. Y como cada serie está formada por un billete de diez décimos, esto implica que existen 1.980 décimos disponibles por cada número.

Este dato ilustra el tamaño real del sorteo, ya que en total, se han puesto a la venta 198 millones de décimos, a razón de 20 euros por unidad (pero con infinitas dosis de ilusión por número). La recaudación potencial es inmensa, pero más aún lo es el volumen de premios, que supera ampliamente los 2.700 millones de euros.

Todos los números tienen las mismas posibilidades

Que haya casi dos mil décimos de cada número no implica que aumente tu probabilidad de ganar. Cada número, del 00000 al 99999, tiene exactamente una posibilidad entre 100.000 de salir premiado con el Gordo. Lo que varía es cuántas personas pueden haber comprado un mismo número.

Es decir: si compras un décimo del número 12345 y ese número es agraciado con el primer premio, compartirás ese premio con todos los demás poseedores de décimos de ese número, hasta un máximo de 1.979 personas más, si se hubieran vendido todos. El valor del premio por décimo no cambia, pero sí lo hacen las implicaciones en la distribución del dinero. Es decir, que habrá más ganadores con el mismo número, y esto significa más historias compartidas... y más protagonistas felices.

Este aumento de series no es nuevo. Hace años se emitían 185 series, lo que suponía 1.850 décimos por número. Este aumento en las series responde a la alta, y creciente, demanda, además de al interés por el sorteo que sigue yendo en aumento, especialmente tras el fenómeno de viralización de números buscados por su simbología o por aparecer en televisión o redes sociales.

¿Qué cambia con más series?

Desde el punto de vista de la experiencia del jugador, poco. Pero desde el punto de vista del sistema, mucho. El aumento en la emisión permite a más personas acceder a su número deseado y, al mismo tiempo, aumenta la probabilidad de que un mismo número esté repartido en muchas partes del país.

Es por eso que cada diciembre vemos imágenes de localidades enteras celebrando el premio al unísono. Es el caso de los números vendidos por asociaciones, empresas o administraciones muy mediáticas. Más décimos por número significa también más oportunidades para compartir la suerte, pero no más oportunidades de ganarla.