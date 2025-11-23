Lotería de Navidad 2025: cómo conseguir un número específico

Ten en cuenta que debes actuar con premura, pues los décimos se ponen a la venta en julio, y los números están limitados siempre

¿Ganar la Lotería de Navidad es cuestión de suerte o probabilidad? Los expertos contestan

Cada año, miles de personas intentan hacerse con ese número especial en el Sorteo Extraordinario de la Lotería de Navidad: una fecha significativa, una cifra capicúa, una combinación simbólica. Aunque pueda parecer una misión imposible, conseguir un número concreto es viable si sabes dónde buscar, cómo hacerlo y cuándo moverte.

4 pasos a seguir para conseguir tu número

1.- Elige el número que quieres

El sorteo de Navidad incluye todas las combinaciones posibles de cinco cifras, desde el 00000 hasta el 99999. A la hora de comprar tu décimo, puedes optar por un número aleatorio o seleccionar uno específico. Para esta segunda opción, tanto el portal oficial de Loterías y Apuestas del Estado como algunas administraciones ofrecen la posibilidad de introducir manualmente el número deseado.

Eso sí, SELAE advierte claramente: “Este número puede no estar disponible para la venta por haberse vendido ya o por venderse solamente a través de alguna de nuestras administraciones de Loterías”.

2.- Consulta si está disponible

¿Dónde buscar tu número soñado? Hay dos vías principales. Por un lado está la propia web oficial de SELAE, donde puedes usar la herramienta "Buscar décimo", que te indica en qué administración física se vende ese número en concreto. Por otra parte, en plataformas autorizadas como Lotería Manises, se integran buscadores de números concretos con acceso a miles de administraciones de toda España. Solo tienes que introducir el número o terminación que buscas y el sistema te indica si hay disponibilidad.

3.- ¿Comprar online o en administración?

Una vez encuentres el número disponible, puedes comprarlo directamente en la administración correspondiente o a través de su web, si ofrecen venta digital. También puedes adquirirlo en la web oficial de SELAE, aunque no todos los números están disponibles allí, ya que la mayoría se asignan a administraciones específicas.

Para comprar online desde el extranjero necesitas contar con IP y cuenta bancaria españolas. Además, es importante hacerlo con antelación, ya que los números más buscados suelen agotarse en las primeras semanas de campaña.

4.- Ten en cuenta la demanda

Números simbólicos como fechas señaladas (por ejemplo, 20123 o 24125), capicúas o terminaciones “mágicas” (como 13 o 69) vuelan. También se agotan rápidamente los números vendidos en administraciones con fama de “dar suerte”, como Doña Manolita o La Bruixa d'Or. Si buscas algo muy concreto, no esperes a diciembre, porque podrías llegar tarde y que ya no quedaran décimos de tu número elegido.

En cualquier caso, es importante tener en cuenta que elegir un número no mejora tu suerte. Aunque tener un número con significado personal puede dar más ilusión, todos los números tienen exactamente la misma probabilidad de salir: una entre 100.000. No hay patrones, estadísticas pasadas ni supersticiones que valgan.

Con todo esto, queda claro que pedir un número concreto para la Lotería de Navidad es posible, pero requiere rapidez y constancia. Lo más práctico es usar buscadores oficiales y plataformas autorizadas, estar atento a la disponibilidad y no esperar al último momento. Tener "tu número" no aumentará tus opciones de ganar, pero sí puede hacer que compartir un décimo con amigos o familiares sea todavía más especial. Y eso, aunque no tenga base matemática, también forma parte de la magia del 22 de diciembre.