Estas son las tres terminaciones más premiadas de la historia de la Lotería de Navidad

Elegir un décimo por su terminación se ha convertido casi en ritual para millones de jugadores en España. ¿Realmente hay terminaciones que han sido más agraciadas que otras? Los datos históricos lo confirman, ya que existen determinadas terminaciones que han salido premiadas con más frecuencia, aunque eso no implica que ofrezcan una mayor probabilidad de éxito.

Las tres terminaciones más premiadas

Terminación 5 (una sola cifra)

La cifra final 5 es la que más veces ha sido la última cifra del primer premio desde que comenzó el sorteo en 1812. Concretamente, esta terminación ha aparecido en 32 ocasiones en el Gordo. Le siguen la terminación 4 y la 6, ambas con 27 veces. Aunque esta cifra esté destacada en este supuesto ranking de números afortunados, conviene recordar que en todos los casos cualquier número tiene la misma probabilidad matemática de ganar que los demás, por lo que elegir un décimo que termine en 5 no mejora tu opción de ganar.

Terminación 85 (dos cifras)

Pasando al análisis de dos últimos dígitos, la terminación 85 es la más repetida en el primer premio: ha salido 7 veces a lo largo de la historia del sorteo. Le sigue la terminación 57 con 6 veces, y luego aparece 64 con 5 ocasiones. Esta tendencia demuestra que, aunque estadísticamente los números tienen igual probabilidad de tocar, la historia registra una pequeña concentración en ciertas terminaciones. Eso sí, una vez más, es importante no confundir estos datos con una ventaja estratégica.

Terminaciones vinculadas a fenómenos modernos

Aunque se sale del modelo clásico de una sola cifra, recientemente han emergido terminaciones de tres cifras que se han repetido en el Gordo. Por ejemplo, el 297, el 457 y el 515 han sido premiadas tres veces cada una. Este tipo de agrupación permanece relativamente minoritaria, pero comienza a ofrecer pistas sobre combinaciones que algunos jugadores consideran “calientes”.

¿Qué implican estos datos para quien compra un décimo?

Igualdad de probabilidades : aunque ciertas terminaciones han sido más frecuentes históricamente, cada sorteo es independiente y todos los números entran en el bombo con la misma probabilidad.

: aunque ciertas terminaciones han sido más frecuentes históricamente, cada sorteo es independiente y todos los números entran en el bombo con la misma probabilidad. Psicología de elección numérica : saber que la terminación “5” ha salido 32 veces puede influir en la demanda de décimos acabados en 5, lo que a su vez puede incrementar la concurrencia y el posible reparto del premio.

: saber que la terminación “5” ha salido 32 veces puede influir en la demanda de décimos acabados en 5, lo que a su vez puede incrementar la concurrencia y el posible reparto del premio. Reparto del premio : si se escoge una terminación muy demandada y resulta premiada, existe mayor probabilidad de compartir el premio entre más décimos vendidos.

: si se escoge una terminación muy demandada y resulta premiada, existe mayor probabilidad de compartir el premio entre más décimos vendidos. Información útil, no garantía: los datos históricos son orientativos, no predictivos. No se debe asumir que una terminación se “debería” repetir, sino entender que puede estar más solicitada.

En definitiva, sí. Es cierto que existen terminaciones que han sido más premiadas veces que otras, como es el caso del 5, el 85, y ciertas combinaciones de tres cifras como 297/457/515, y esta situación puede jugar un papel en la elección de muchos compradores. Pero la mecánica del sorteo sigue siendo de azar puro. Conocer los precedentes es útil para la curiosidad o para elegir con criterio emocional, pero no convierte esa elección en una estrategia ganadora.