¿Buscas Lotería de Navidad 'online' para 2025? Estos son los décimos que se pueden comprar (y los que no)

Comprar un décimo del Sorteo Extraordinario de la Lotería de Navidad desde cualquier lugar puede parecer hoy tan sencillo como realizar unos pocos clics. Pero la realidad de la compra online recoge matices que conviene conocer antes de cerrar el pago. Hay que conocer en qué formatos está disponible, cuáles no y qué precauciones debes tomar si quieres participar en el sorteo del 22 de diciembre de 2025 desde internet.

Qué puedes comprar online

Es perfectamente posible adquirir un “décimo” en formato digital. De esta forma, si lo deseas, puedes seleccionar tú las cifras de este número o que el sistema lo haga automáticamente. Estos décimos generados son solo virtuales, pero participan en los sorteos en las mismas condiciones que los décimos de papel. Es decir que se mantiene el precio oficial de cada décimo en 20€.

Para su adquisición existen dos vías: por un lado, a través de la web oficial de SELAE, por otro, mediante administraciones autorizadas que ofrecen venta online. También existen plataformas como TuLotero, que permiten seleccionar número y efectuar la compra digitalizada, con el recibo electrónico como justificante.

En definitiva, es muy sencillo comprar un décimo online, elegir número o dejar que la app lo seleccione, recibir un resguardo digital y participar igual que con uno en papel.

Qué no puedes comprar o qué debes tener cuidado

Aunque la compra online está extendida, sigue habiendo ciertos límites y riesgos. En primer lugar hay que tener en cuenta que no todos los puntos de venta físicos ofrecen su portal online. Por otra parte, las administraciones que permiten la compra online tienen la obligación de guardar el décimo a buen recaudo, aunque no te lo manden. Y si compras desde el extranjero, es importante que te cerciores de que tienes una IP española para la adquisición y una cuenta bancaria en España, por si resultas premiado.

También hay que desconfiar de webs que cobren más del recargo legalmente permitido, que es del 20%. Todo recargo superior a esos 4 euros que supone dicho porcentaje podría ser denunciable. Además, ten en cuenta que las compras de décimos online deben cerrarse antes del plazo oficial: la última hora habitual en la web oficial es las 22:00 h del 21 de diciembre.

Ventajas y desventajas de comprar online

En el lado positivo está que esta modalidad permite evitar colas, que elegir número desde el móvil, que un recibo digital no se pierde, y lo fácil del acceso desde cualquier lugar con conexión.

En cuanto a los inconvenientes está el hecho de que la ‘libertad’ de elegir número concreto puede estar limitada por disponibilidad; y que hay que estar atentos y revisar condiciones, recargos y la propia reputación del vendedor.

Por tanto, sí, puedes elegir número y participar en la Lotería de Navidad 2025 comprando un décimo online. Puedes intentar escoger el que más te guste, o dejar que la plataforma lo haga. Pero no todos los formatos son iguales: asegúrate de que el vendedor esté autorizado, de que el precio sea el correcto, de recibir un resguardo digital y de completar la compra antes del cierre. Evita webs sospechosas, recargos excesivos o ofertas que parezcan demasiado buenas. Al fin y al cabo, lo que cambia es el formato; la ilusión, las probabilidades y la tradición siguen siendo las mismas.