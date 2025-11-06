Opciones para comprar un número de lotería que no está en tu administración de confianza

Lo más importante es comprar en administraciones oficiales para evitar posibles problemas

Todo lo que necesitas saber a la hora de comprar lotería

Cuando el número “de la familia” no aparece en tu administración habitual, no todo está perdido. La red oficial de Loterías y Apuestas del Estado (SELAE) y las organizaciones de consumidores ofrecen vías (y cautelas) claras para encontrarlo y comprarlo con garantías.

El primer paso es usar el buscador oficial de SELAE “Buscar Décimo”. La propia página explica su función sin rodeos: “Desde esta página podrás encontrar los puntos de venta que venden un determinado décimo”. Ahí puedes seleccionar sorteo y número, y el sistema te mostrará las administraciones donde está disponible ese décimo concreto.

Si prefieres la compra online, SELAE permite elegir un número para la Lotería de Navidad y adquirirlo directamente desde su web. Solo hay que elegir el número de 5 cifras (décimo) con el que se desea participar en el sorteo y seguir los pasos indicados. Si eliges un número en concreto, ten en cuenta que este número puede no estar disponible… o venderse solamente a través de alguna de nuestras Administraciones de Loterías.

Además, los décimos generados con la compra online son virtuales, con lo que nunca se enviarán décimos de papel. Al menos, eso sí, participan “en las mismas condiciones” que los décimos físicos y, en caso de resultar ganadores, el cobro se tramita sin necesidad de tener que presentar papel para obtener el premio.

Si el número no está online y lo vende otra administración, puedes comprarlo a través de su web autorizada. La OCU resume la regla de oro: “Asegúrate de que compras el boleto solamente en páginas oficiales de una administración de lotería autorizada. También puedes hacerlo directamente en la web de Loterías y Apuestas del Estado”.

Y, si compras por internet en una administración (que no es lo mismo que comprar en la web de SELAE), guarda el justificante: “Al comprar online recibirás un comprobante electrónico, ya que tiene la misma validez legal que el décimo en papel”. La OCU añade que los décimos originales se depositan en la caja fuerte de la administración y que algunas administraciones también pueden enviártelos.

Si no hay décimos: participaciones y décimos compartidos, por escrito

Otra alternativa cuando no localizas décimos enteros es recurrir a participaciones de asociaciones o empresas, o compartir un décimo. Para dejar constancia, la OCU aconseja un soporte escrito. Basta con que el depositario del décimo lo fotocopia y entregue una copia firmada (con el nombre y el DNI del depositario) en la que se indique el número, la serie, la fracción, el sorteo y la cantidad.

Si el premio llega, recuerda que si el premio es inferior a 2.000 euros, podrás cobrarlo en cualquier punto de venta. A partir de esa cifra tendrás que hacerlo directamente a través de una de las entidades bancarias colaboradoras, pero tranquilo, que “estos bancos no podrán cobrar ninguna comisión, ni exigir contraprestación”.

Evita webs falsas y timos clásicos

En campaña navideña proliferan las estafas. La Policía Nacional lo resume así: “Se deberá prestar especial atención en la compra online de boletos, acudiendo únicamente a páginas webs oficiales, fiables y seguras”.

Su decálogo arranca con un principio elemental para no caer: “Compra los décimos solo en sitios autorizados, ya sea en establecimientos físicos u online”.