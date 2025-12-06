¿Es legal que me cobren 2 euros adicionales por comprar un décimo de Lotería de Navidad?

La normativa permite un recargo máximo del 20% sobre el precio del décimo

Con la llegada de diciembre, miles de personas se lanzan a comprar su número favorito de la Lotería de Navidad, un ritual tan arraigado como lleno de supersticiones. El precio oficial de cada décimo es de 20 euros, según la Sociedad Estatal de Loterías y Apuestas del Estado (SELAE), pero cada año surgen las mismas quejas: ¿por qué en algunas administraciones te cobran 21, 22 o incluso 24 euros por el mismo boleto? ¿Es legal? ¿Es un abuso? La respuesta, como casi siempre, depende.

El precio oficial: 20 euros, ni uno más… ¿o sí?

Lo primero que hay que dejar claro es que SELAE fija el precio oficial del décimo en 20 euros, como figura tanto en su web como en los boletos. Ese es el importe base. Pero ese precio no siempre coincide con lo que acaba pagando el comprador en ciertas administraciones u online. Y es aquí donde entra en juego la letra pequeña de la normativa: sí, es posible aplicar un recargo, pero bajo condiciones muy concretas.

SELAE permite a sus puntos de venta autorizados aplicar un suplemento de hasta el 20% sobre el precio del décimo, lo que significa un máximo de 4 euros adicionales. Esto situaría el límite legal del recargo en 24 euros por décimo. Es decir, si alguien te cobra 22 euros por el décimo y está autorizado por SELAE, está actuando dentro de la legalidad. Ahora bien, si el recargo supera ese margen, la cosa cambia.

Cuándo el recargo es legal (y cuándo no lo es)

Para que el suplemento sea válido legalmente, deben cumplirse tres requisitos fundamentales. Primero, que el punto de venta debe estar autorizado por SELAE, que el recargo no supere el 20% del valor oficial del décimo (es decir, no más de 4 euros adicionales), y que el cliente sea informado claramente de que está pagando un suplemento adicional.

Si falta uno solo de estos elementos, el comprador estaría en su derecho de denunciar la práctica ante las autoridades de Consumo o ante SELAE. Es más, la falta de información sobre el recargo puede considerarse publicidad engañosa o incluso una práctica abusiva.

Lo que se debe tener claro es que, aunque a muchos les moleste, no se trata siempre de un timo, sino que hay razones económicas que lo justifican. Algunas administraciones populares, especialmente las que han vendido premios gordos en otras ediciones, reciben un aluvión de peticiones cada año. Gestionar esa demanda implica mayor trabajo logístico, gastos de envío, atención personalizada y mayor riesgo. Por eso, algunas optan por cobrar un pequeño recargo, siempre dentro de la legalidad.

También ocurre con las participaciones: muchas asociaciones, clubes deportivos o colegios reparten décimos con un sobreprecio que destinan a recaudar fondos. En esos casos, el décimo sigue valiendo 20 euros, pero el comprador paga 23 o 24 euros porque una parte va como donativo, lo cual sí es legal si se especifica por escrito.

¿Qué hacer si te cobran de más?

Si pagas 25 euros por un décimo sin explicación alguna, puedes, y debes, reclamar. Lo recomendable es pedir justificante de compra y preguntar si el establecimiento está autorizado por SELAE (puedes comprobarlo tú mismo en su web). En caso de duda, poner una reclamación en consumo o contactar directamente con SELAE a través de su formulario oficial.

Recuerda: pagar más no aumenta tus probabilidades de ganar. El número es el mismo y el sorteo, aleatorio. Lo único que puede aumentar es la frustración si descubres que pagaste de más cuando no debías.