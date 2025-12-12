Rocío Amaro 12 DIC 2025 - 13:06h.

El AMPA del colegio Ángela Guerrero ha anulado 1.800 participaciones del número 29.325 después de que la administración de lotería vendiera por error los décimos que estaban reservados

Las papeletas ya distribuidas serán reembolsadas previa entrega física para su destrucción, y el incidente ha sido comunicado a la Policía Nacional

SevillaLa Asociación de Madres y Padres de Alumnos Madre María de la Purísima, perteneciente al colegio concertado Ángela Guerrero de Sevilla, ha anulado 1.800 participaciones de la Lotería de Navidad después de que la administración donde habían reservado los décimos del número 29.325 les haya comunicado que los ha vendido por error. El contratiempo, ya puesto en conocimiento de la Policía Nacional, invalida cualquier premio que pudiera corresponder a esas participaciones en el sorteo del 22 de diciembre de 2025.

El incidente se ha detectado al acudir la asociación a recoger los décimos que , según asegura el AMPA, estaban "previamente reservados y apartados de su venta". En ese momento, la administración les ha informado de que se había procedido a venderlos, dejando únicamente "un número muy reducido" disponible que no alcanza a cubrir todas las participaciones que ya habían sido distribuidas y vendidas entre familias y colaboradores.

El AMPA ha detallado en su comunicado que esta situación afecta a los talonarios del 1 al 1.800, todos ellos vinculados al número 29.325. Ante el error y la imposibilidad de garantizar la correspondencia entre las participaciones entregadas y los décimos realmente disponibles, la asociación ha decidido optar por la vía más estricta. "Para garantizar la máxima transparencia, se ha procedido a la anulación de los talonarios indicados", señala el texto. Con ello, las participaciones "quedan sin efecto" y carecen de validez para el sorteo.

Devolución del importe íntegro

El AMPA ha informado de que se devolverán los dos euros pagados por cada participación anulada. Para realizar el reintegro será imprescindible entregar físicamente las papeletas, que serán destruidas para evitar cualquier tipo de confusión.

La devolución podrá hacerse a través de tres vías. Bien a través de la persona que vendió la participación, o en el establecimiento donde se adquirió o, por último, en el propio colegio Ángela Guerrero, ubicado en la calle Doña María Coronel, en el Casco Antiguo de Sevilla.

El centro ha establecido también un horario de atención específico para gestionar estas devoluciones, con el objetivo de agilizar el proceso y evitar molestias añadidas a las familias que ya habían comprado su participación confiando en la reserva del número.

Aviso a la Policía Nacional

Para reforzar la validez del proceso y evitar que alguna de estas participaciones pueda emplearse de forma errónea o fraudulenta, el AMPA ha comunicado los hechos a la Policía Nacional. Esto implica que, aunque alguno de los décimos vendidos por error resultara premiado, ninguna de las participaciones anuladas tendría validez.

La asociación insiste en que la decisión adoptada busca preservar la confianza de las familias y mantener un proceso transparente ante un error que no depende del centro ni del AMPA, pero que afecta directamente a una de las iniciativas más habituales de cara a la campaña navideña.