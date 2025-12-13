Maitena Berrueco 13 DIC 2025 - 04:00h.

Ocupa desde 1969 el número 11 de la céntrica calle Independencia de Vitoria

Vitoria-GasteizUna plaza de garaje para un coche, un pequeño trastero o incluso una ducha espaciosa pueden medir de media unos tres metros cuadrados. Esas son las dimensiones de una de las administraciones de lotería más pequeñas de España, que lleva 56 años vendiendo boletos desde Euskadi.

En todo el país, según datos de SELAE, existen 4.143 administraciones integrales, dedicadas exclusivamente a la venta de Loterías y Apuestas del Estado. A las que hay que añadir las 6.739 administraciones mixtas, que combinan la venta de loterías con otras actividades comerciales como estancos, papelerías o bares.

Entre todas ellas, destaca la administración número 7 de Vitoria, que ocupa un pequeñísimo rincón del portal número 11 de la céntrica calle Independencia de la capital alavesa. Este local, no apto para claustrofóbicos, es de lejos la administración más pequeña de la ciudad, probablemente del resto del País Vasco y una de las más reducidas de todo el Estado.

Tercera generación

En tres metros cuadrados, eso sí, no falta de nada de lo necesario para repartir la suerte. Los boletos colgados en el cristal para mostrar los números, el lotero dispensando tras el mostrador, una papelera prácticamente en la acera, dado que los clientes compran en la misma calle. Vamos todo lo que hay en cualquier otra administración de lotería, en versión XXS.

La señora Anita fue, hace casi seis décadas, la que arrancó con este negocio familiar por el que desde aquel 1969 ya han pasado tres generaciones de la familia Moneo. En otra época del año, el local dadas sus reducidas dimensiones puede pasar desapercibido al visitante, pero en estas fechas las largas colas de personas que aguardan su turno para hacerse con un décimo lo delatan.

En todos estos años, desde este minúsculo recoveco acristalado se han repartido numerosos premios en diferentes juegos de azar, aunque El Gordo de Navidad les ha sido escurridizo. Tal vez, la suerte cambie este 2025 y el próximo lunes 22 de diciembre, día del Sorteo Extraordinario de Navidad, la pequeña Administración número 7 pase a engrosar la lista top de lugares donde se ha vendido el Gordo de Navidad.

Si aún no han cogido décimo, les animamos a dejarse caer por este peculiar despacho lotero, el número 7 de las 24 administraciones con las que cuenta la ciudad vasca, inaugurada en 1969, situada en el número 11 de la calle Independencia de Vitoria, con apenas 3 metros cuadrados de espacio y regentado por la tercera generación de la misma familia de loteros.