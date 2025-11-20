Lotería de Navidad 2025: ¿Cómo es el sorteo en otros países?

El Sorteo Extraordinario de Navidad de España es un fenómeno único: se celebra cada 22 de diciembre y en 2025 reparte más de 2.700 millones de euros

Lotería de Navidad: ¿Cómo la celebran en el resto de países?

Compartir







El Sorteo Extraordinario de Navidad de España es un fenómeno único: se celebra cada 22 de diciembre, reparte más de 2.700 millones de euros y convierte el simple acto de comprar un décimo en una suerte de ritual colectivo. Pero, ¿cómo se organizan sorteos similares en otros países durante la época navideña o con carácter extraordinario? Teniendo en mente que no hay sorteos iguales al español, sí que hay similitudes con otros países. Repasamos tres modelos distintos que ayudan a poner en perspectiva la singularidad del sorteo español.

Italia: el “Regala un Sogno” navideño

En Italia, la SuperEnalotto incluye promociones especiales alrededor de la Navidad. Por ejemplo, una versión llamada Regala un Sogno celebrada en diciembre de 2024 ofreció “250 × 10.000€” como parte de un sorteo temático navideño, con 250 premios de 10.000 euros en juego.

Este modelo no equivale a un sorteo único y gigantesco como el español, sino que consiste en un sorteo adicional que se suma al juego habitual, con códigos especiales y premio menor garantizado en gran cantidad. Así, Italia apuesta por la multiplicidad de premios pequeños en vez de una estructura de “primer premio absoluto” que concentre la atención del país.

Canadá y el “Super Draw” de Navidad de la Lotto 6/49

En Canadá, la corporación provincial de loterías organiza una versión especial navideña en la que se ofrece un sorteo “super draw” el 25 de diciembre, en el que ofrecen hasta 15 premios de 100.000 dólares canadienses.

En este caso se trata de un simple sorteo, con las mismas características de la Lotería de Navidad, pero cambia en la estructura de incentivos, lo que evidencia cómo el período navideño se convierte en oportunidad para campañas específicas.

Newsletter ¡Suscríbete a la newsletter de Informativos Telecinco para enterarte de todo! Newsletter de Informativos Telecinco ¡Suscríbete a la newsletter para enterarte de todo! Acepto lapolítica de privacidad Recibir noticias

Australia: Sorteos solidarios con premio de vivienda de lujo

En Australia, la lotería navideña adopta un componente inmobiliario y caritativo. Por ejemplo, la St John Christmas Home Lottery de 2025 tiene como gran premio una vivienda frente al mar valorada en 4.75 millones dólares australianos más un extra de 250.000. El mismo tipo de sorteo sería el “Give the chance to win Australia’s best Christmas gift!” donde el primer premio es una casa de playa de 5.875 millones de dólares australianos.

Síguenos en nuestro canal de WhatsApp de Informativos Telecinco

Ambos muestran un formato vinculado a la temática navideña, con un gran incentivo material, aunque no bajo la denominación estándar “Lotería de Navidad” como en España.

Toda la actualidad de Informativos Telecinco en Google News

Nueva Zelanda: suerte puntual en Navidad

La Lotto NZ ha llevado a cabo promociones especiales durante la Navidad, como la edición “Christmas Triple Dip” (entre el 11 y el 31 de diciembre de 2022) en la que se sorteaban tres premios de un millón de dólares por cada billete Triple Dip. En otro caso, en un sorteo especial celebrado el 25 de diciembre de 2019, se anunció que la tienda en línea MyLotto participaba en un evento con un “one‑million‑dollar” gran premio.

El modelo neozelandés es periférico: no hay un sorteo navideño centralizado convertido en tradición nacional, sino promociones asociadas al período festivo que funcionan como incentivo de mercado.

La lotería de Navidad de los mercados asiáticos

Aunque no siempre sea bajo el paraguas de ser un “sorteo navideño” formal, algunos mercados asiáticos sí que hacen campañas especiales en estas fechas. Por ejemplo, en Filipinas la Philippine Charity Sweepstakes Office (PCSO) anuncia que no habrá venta de boletos ni sorteo los días 25 de diciembre y 1 de enero – lo que implica que no se reserva un gran sorteo navideño, sino que el juego se integra en la rutina general.

En estos casos el gran premio de la lotería se asocia más con el fin de año en lugar de hacerlo con promociones y “pack navideños” típicos de un Sorteo de Navidad histórico.

El “Christmas Super Draw”

En el territorio de las Channel Islands (Jersey y Guernsey) opera la Channel Islands Lottery, donde entre sus juegos “regulares” figura un Christmas Super Draw descrito como “parte rasca‑y‑parte sorteo” con un premio gordo que en 2016 alcanzó 1.120.220 libras.

Aunque modesto en comparación, este formato ofrece un ejemplo más cercano al concepto de sorteo especial en fechas festivas, pero con menor cobertura y menos peso cultural que en España.

En definitiva, mientras España vive su Lotería de Navidad como una cita colectiva de esperanza y tradición, otros países aprovechan el periodo festivo para realizar una suerte de sorteos especiales o promociones añadidas al flujo habitual de los juegos disponibles en sus respectivos territorios. Si bien el modelo español sigue siendo único por su tamaño, estructura y cobertura, otros países aportan perspectivas frescas e interesantes sobre cómo celebrar la esperanza navideña con boletos. Para el jugador o el analista curioso resulta estimulante observar cómo la navidad se cruza con el azar, pero con arquitecturas muy distintas en cada país.