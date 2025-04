"No cualquier espectáculo cabe en cualquier sitio", señala Sigfrido Herráez, decano del Colegio de Arquitectos de Madrid (COAM). Y el Bernabéu no estaba hecho para tanto espectáculo. "No reúne las condiciones para hacer este tipo de actuaciones", como explicó María Dolores Flores, de la asociación de vecinos afectados por el ruido del Bernabéu. Por eso no todo vale y hasta que no haya insonorización no habrá eco de los conciertos.