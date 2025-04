El primer edil ha recordado que el Real Madrid tiene interpuesta una querella , en tramitación, con el director general del club imputado, "y mientras la jueza no adopte una decisión es muy complicado que pueda haber conciertos". "Me parece una cuestión de prudencia que el estatus quo del Bernabéu por ahora se mantenga", ha continuado.

El club blanco "va a hacer obras para tratar de aminorar" los ruidos y molestias, para remarcar que siempre ha defendido que "el Bernabéu es necesario para la ciudad de Madrid porque permite atraer artistas y eventos que de otra forma no vendrían a esta ciudad". "Taylor Swift no hubiera venido si no es en el Bernabéu. Los Dolphins no vendrían a jugar la NFL en noviembre si no es porque tenemos el Bernabéu. Karol G no hubiera venido", ha enumerado.