Pasajeros con billete, acompañantes y trabajadores: las personas que podrán acceder al aeropuerto de Barajas

Mientras Aena, el Ayuntamiento y la Comunidad de Madrid se pasan la patata caliente, alrededor de 500 personas sin techo siguen instaladas en el aeropuerto de Madrid para desesperación, sobre todo, de los trabajadores. Denuncian suciedad, robos y peleas. Informa en el vídeo Ana Verdejo.

Una tensión entre administraciones que se traslada también a los mismos afectados. "Yo vivo aquí y necesito un hogar. Es mentira, no nos ayudan aquí en el aeropuerto", cuenta una afectada. Y es que algunos llevan mucho tiempo pernoctando en las terminales.

"Entre el año que llevo duermo en un coche a veces cuando me caso la espalda aquí, pero me conozco todas las terminales", cuenta Noelia.

"¿A dónde vamos a ir a vivir?"

Lleva unos tres años y trabaja como puede en el mismo aeropuerto. "Yo bajaba ahora de trabajar, de embalar maletas y de buscarme la vida. Siempre le he dicho a los vigilantes que no me gustaría estar aquí", dice.

Siempre haciéndose la misma pregunta. "¿A dónde vamos a ir a vivir?" Sus noches son duras, con "discusiones y robos".

Pero ellas siguen luchando. "Aquí hay gente que todavía quiere salir adelante. Hay gente que no consume, que no quiere beber alcohol", dicen. Mientras, la medida de Aena no es bien recibida entre los mismos damnificados.

El caso de Barcelona

"Aena que diga lo que quiera porque yo no me voy a ir de aquí". Barcelona tenia el mismo problema y con un dispositivo social ha conseguido deducirlo. "Una operación que combine el acompañamiento social, la higiene de la propia instalación y también la seguridad", explica Raúl Moreno, trabajador del Departamento de Derechos Sociales e Inclusión de la Generalitat de Cataluña.

"Si en febrero teníamos 158 personas durmiendo, ahora tenemos 50", añade. Además de mejorar la vida de las personas.