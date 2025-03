La sociedad aeroportuaria asegura que ha trasladado “de forma reiterada” a los servicios sociales del Ayuntamiento la preocupación por el aumento de personas sin hogar que habitan en las instalaciones aeroportuarias y la delicada situación que se está generando. Y lamenta que el Ayuntamiento no haya ofrecido una “solución a una situación muy sensible de la que son responsables administrativa y políticamente” y que se ha agravado con el tiempo.

Ante esta situación asegura que la dirección del Aeropuerto Adolfo Suárez Madrid-Barajas convocó este jueves un grupo de trabajo de Asistencia Social, integrado por la Delegación del Gobierno, AENA, el Ayuntamiento y la Comunidad de Madrid, en el que ambas administraciones, autonómica y local, han declinado participar. AENA también recuerda que no tiene competencia administrativa en materia de servicios sociales y que las terminales del aeropuerto están ubicadas en el término municipal de Madrid por lo que, “legalmente, la asistencia social corresponde al Ayuntamiento de Madrid ”.

El Ayuntamiento de Madrid insiste en que quiere formar parte de "la solución", pero Fernández afirma que esta no solo es competencia municipal, sino también de los ministerios de Transportes, Interior e Inclusión, Seguridad Social y Migraciones, dado que muchas de las personas que pernoctan en Barajas son solicitantes de asilo.

Solo 71 de ellas están dentro de las definidas como "sin hogar" y sobre las que, por tanto, el consistorio considera que tiene la competencia. "Existen personas que no tienen un vínculo con la ciudad de Madrid , que únicamente lo que hacen es llegar a la capital de España", ha afirmado el delegado, y ha añadido que el consistorio tiende la mano para trabajar conjuntamente con el resto de administraciones.

Para el sindicato, estas medidas no serían útiles "ya que las personas que viven en Barajas no siempre se mueven del aeropuerto" y quienes lo hagan podrían entrar sin problema antes de las 18:00 horas, mientras que un posible desalojo "no conduce a nada ya que estas personas se irán al parquin, como ya pasó en pandemia, o podrán volver a lo largo del día".