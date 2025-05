Cifran en 170 las personas sintecho que durmieron este miércoles en el aeropuerto de Barajas en el primer día de controles, la mitad de los que lo hacen habitiualmente

Comienzan los controles de acceso en Barajas para vigilar la entrada de los 'sin techo': los vigilantes de seguridad ya piden la documentación

El primer día cierre de nocturno del aeropuerto de Barajas pillaba por sorpresa a más de un pasajero. Algunos tuvieron dificultades para entrar este miércoles por la tarde al ver que las puertas automáticas no se abrían a su paso. Unas 170 personas sintecho, accedieron a la terminal antes de que comenzaran los controles y volvieron a dormir en los pasillos, la mitad de los que lo hacen habitualmente.

Las imágenes captaron a esta pasajera que llegaba este miércoles por la tarde y se encontró la sorpresa: "No se abre", dijo y nos comentaba la medida tan inusual. "Me llama la atención porque no había visto esto en ningún aeropuerto, la verdad".

Unos carteles informaban de forma algo improvisada que desde las 9.00 de la noche y hasta las 5.00 de la mañana se cerrarían las puertas de acceso a todo el aeropuerto. Sólo quedaba abierta una puerta en cada terminal.

Algunos pasajeros, además de sorprendidos, se mostraban algo molestos: "No sabes que tienes que recorrer todo para llegar a la puerta 8".

En esa puerta de la T4 estaban los vigilantes de seguridad que pedían las tarjetas de embarque a todas las personas que intentaban acceder a la terminal.

Solo dejaban pasar a las personas que enseñaban su billete, acompañantes o trabajadores del aeropuerto, que así lo demostraban.

"He tenido que enseñar la tarjeta de embarque"; "me la han pedido y se la he enseñado", nos confirmaban los controles que comenzaron este miércoles después de que se desatara la polémica por las 400 personas que estaban pernoctando diariamente en el aeropuerto madrileño.

A pesar de que en algún momento se ha formado alguna cola... no se han registrado incidentes... porque muchas de las personas sin hogar ya estaban dentro... se han adelantando a los controles para poder pasar la noche... pero no han podido acceder las 400 personas que encontraban un techo bajo estas instalaciones.

Un representante de UGT del comité de Empresa del aeropuerto madrileño lo explica así: "Se han rechazado unas 150 personas, pero han conseguido estar dentro unas 170 personas".

Los controles de acceso al aeropuerto de Barajas hasta ahora es la única medida adoptada, a la espera de la reunión esta tarde entre el alcalde de Madrid con el presidente de AENA...para buscar una solución.